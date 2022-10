El bloquismo aseguró dos candidatos para retener Iglesia, el peronismo no hace pie y la oposición busca instalarse

Casi no hace falta decirlo. Iglesia es angular para la economía de San Juan por la minería. Tiene a Veladero y tendrá la explotación de Josemaría, el proyecto cúprico que atraerá una inversión de 4.000.000.000 de dólares y tendrá una vida sostenible de hasta 19 años. Es importante para el país y la provincia. Naturalmente, hay una disputa por la conducción política del departamento, que hace años está en manos del bloquismo. En las legislativas nacionales de 2021, hubo derrota. Encendió las alarmas en el Frente de Todos. Sin embargo, la ley de lemas recientemente sancionada puso paños fríos para bajar la fiebre.

Varios dirigentes se anotan como eventuales candidatos a intendente. Pero no hay que perder el eje. Más allá de algún eventual batacazo, los dos contendientes principales son: el actual jefe comunal Jorge Espejo y el diputado provincial Mauro Marinero, que está escoltado por su hermano, Marcelo. Atrás está el presidente del comité departamental, el concejal Gustavo Deguer. Estos nombres encolumnados -de manera directa o indirecta- con el bloquismo. Mientras que el peronismo, cuya figura más conocida es el titular de la Junta Departamental, Mario Salinas, no logra hacer pie para presentar batalla, aunque no descartan que sea de la partida. Así lo resumieron altas fuentes del oficialismo, que barajan las posibilidades de retener el municipio.