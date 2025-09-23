miércoles 24 de septiembre 2025

Deuda

El Banco Mundial también enviará fondos a la Argentina

El ministro de Economía Luis Caputo informó que el Banco Mundial agilizará desembolsos por 4.000 millones de dólares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, durante una reunión con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga.&nbsp;

El presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, durante una reunión con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga. 

Tras el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a la gestión de Javier Milei, llegó el primer anuncio de financiamiento. La novedad vino de parte del Banco Mundial, que confirmó que está acelerando su apoyo a la Argentina con US$4000 millones.

el mensaje del gobierno de estados unidos: estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a argentina
Escenario económico

El mensaje del gobierno de Estados Unidos: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina"
el respaldo de estados unidos a javier milei se sintio en los mercados y el riesgo pais bajo de los 1.000 puntos
Reacciones financieras

El respaldo de Estados Unidos a Javier Milei se sintió en los mercados y el riesgo país bajó de los 1.000 puntos

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió la noticia en su cuenta de X y agradeció a la entidad y a su presidente, Ajay Banga.

El Banco Mundial explicó en un comunicado que el apoyo a la Argentina combinará financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$4000 millones en los próximos meses con el objetivo de respaldar la agenda de reformas y crecimiento a largo plazo del país.

“El paquete apuntará a apoyar motores clave de competitividad: potenciar la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local; ampliar el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes", detalló el comunicado del Banco Mundial.

Este anuncio es parte del paquete de apoyo de US$12.000 millones que el organismo anunció en abril -al momento de la salida del cepo-, pero ahora se acelerarán las aprobaciones de los proyectos alcanzados.

El comunicado destacó que esta decisión refleja la firme confianza en los esfuerzos del Gobierno para modernizar la economía, emprender reformas estructurales, atraer inversión privada y generar empleo.

No obstante, anticipó que todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Qué incluye el programa de apoyo del Banco Mundial

En abril, cuando el Gobierno levantó el cepo cambiario, también anunció un fuerte apoyo financiero. Por un lado, los US$20.000 millones del FMI. Por otro, un paquete de US$12.000 millones del Banco Mundial junto con otros US$10.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los desembolsos de estos últimos organismos internacionales se pactan con fines específicos, de acuerdo a programas concretos. El Banco Mundial explicó hoy que se acelerará la aprobación de proyectos por US$4000 millones incluidos en ese paquete inicial.

De acuerdo con la información del Banco Mundial, el programa anunciado en abril incluye tres componentes clave:

  • El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) compromete US$5000 millones a iniciativas del sector público que impulsen el crecimiento del sector privado y la creación de empleo que ya se está registrando en el país. Las inversiones se centrarán en modernizar la administración tributaria, mejorar la educación y el desarrollo de habilidades, promover empleos de calidad y construir infraestructura crítica. Esto incluye una Operación de Financiamiento de Políticas de Desarrollo de US$1500 millones que se desembolsó en abril.
  • La Corporación Financiera Internacional (IFC) apoya el desarrollo del sector privado, con el objetivo de invertir y movilizar hasta US$5500 millones. Las áreas de enfoque incluyen infraestructura, minerales críticos, agroindustria, generación y transmisión de energía, y otros sectores de alto impacto. En abril, el Banco Mundial había dicho que US$2000 millones de este ítem se podrían desembolsar en el primer año.
  • La Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) emitiría alrededor de US$1500millones en garantías para expandir el acceso al crédito -especialmente para pequeñas y medianas empresas- y ayudar a atraer inversión privada en infraestructura.
