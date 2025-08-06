Echaron por WhatsApp al presidente del instituto sanmartiniano, que trabajaba ad honorem

El Gobierno Nacional despidió a un funcionario en las últimas horas . Según indicaron, recibió un mensaje por WhatsApp donde le informaban que habían decidido desplazarlo de sus funciones.

Este martes Nación oficializó la disolución de Vialidad Nacional: qué otros organismos están involucrados y qué pasa con el INTA y el INV

Se trata del presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano (INS) , Claudio Morales Gorleri, de 81 años. Un teniente coronel retirado e historiador egresado de la Universidad del Salvador, que había sido designado hace menos de un año por el secretario Leonardo Cifelli y la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, por el período 2024-2027.

Desde La Nación indicaron que "Barela le informó por WhatsApp que la ley de creación del INS 'había quedado sin efecto', que el instituto se convertiría en el Museo Nacional Sanmartiniano (MNS) y que se designaría a un nuevo director".

El funcionario se lamentó con la decisión de apartarlo del cargo

El ahora ex presidente del INS declaró al mismo medio que a partir de hoy quedaban el personal de seguridad y los empleados. Asimismo, la Secretaría de Cultura estableció que el organismo seguirá abierto al público al cuidado de un "representante de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural hasta que se designe en los próximos días al nuevo director".

La abrupta salida del ex funcionario y la incertidumbre sobre el futuro del Instituto generó malestar en la comunidad académica. El ex presidente del Instituto, en sus declaraciones, cuestionó el impacto real de esta medida.

"No lo puedo entender. Yo estaba ad honórem en el cargo, igual que los veintiséis académicos, y el nuevo director tendrá un sueldo, ¿Cuál es el achique del Estado?", se lamentó Morales Gorleri ante La Nación.

El despido se da en medio de una cargada agenda que tendría en los próximos días el teniente coronel, como inaugurar una exposición organizada con el Instituto Sanmartiniano británico.

"¿Qué pasará con los actos del 17 en la Catedral y en Plaza San Martín? Los historiadores, a través del Instituto, cumplimos nuestro mandato de hacer conocer la historia a las futuras generaciones", agregó el ex funcionario.

El Instituto es uno de los organismos que el Gobierno Nacional tenía como objetivo disolverlo, como hizo con otros institutos de investigación histórica con los decretos 345 y 346, ya que el mismo había sido creado por decreto en 1933 y luego refrendado por ley 14.467, en 1958. Por ese motivo, pasará a convertirse en museo. La misma suerte correrá el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón.

"Lo van a convertir en museo. El Instituto tiene una impronta educativa y de investigación histórica; un museo la tiene de exposición, si bien se ha flexibilizado mucho esa idea. Ayer finalizó la primera parte de la Diplomatura Virtual Sanmartiniana gratuita, con nueve mil inscriptos, dos exámenes en los que aprobaron tres mil, con 180.000 vistas. Hecha sin un peso, con los académicos como profesores y en la plataforma de YouTube, donde están todas las diplomaturas", aseveró a La Nación Morales Gorleri.

Desde la Secretaría de Cultura indicaron que "se sabía" que el INS iba a convertirse en un museo nacional y que Morales Gorleri no iba a ser el director. Asimismo, señalaron que a todos aquellos directores de institutos de investigación histórica se les ofreció continuar como asesores ad honorem especializados.