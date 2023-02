Durán Barba vuelve a elogiar a Cristina, ¿por orden de Macri?

Y en sus últimas intervenciones parece insistir con el cumplimiento de una misión: elogiar a Cristina Kirchner. Lo hizo hace 10 días y lo repitió en las últimas horas, con el mismo argumento: “Cristina es la mejor candidata del peronismo para las elecciones presidenciales”.

En su última intervención agregó: “No creo que otros candidatos de ese sector tengan fuerza. Alberto Fernández no tiene gran fuerza, y después de lo que está ocurriendo con la Economía, la de Massa hace agua porque no hay éxito económico".

"La imagen de Massa no es muy sólida (...) Sergio no tiene credibilidad. Y eso unido al desastre económico, que no necesariamente es culpa de Sergio, sino que ha sido el Gobierno, hace que su trecho sea muy bajo", amplió. Bajar a otros, levantar a Cristina, esa parece ser la idea. Y esa idea cierra con una candidatura presidencial de Mauricio Macri que necesita el antagonismo contra Cristina.

Analistas recordaban que el eje de la campaña del 2015 era, básicamente, “Cristina mala, Mauricio bueno”. Sin CFK como candidata, Macri necesitará trabajar con otros argumentos para enfrentar a candidatos más “moderados”, y eso le costaría más.

¿Habrá vuelto Durán Barba a la escudería Macri, para preparar el nuevo lanzamiento? Lo sabremos antes del 24 de junio, fecha límite para la oficialización de candidaturas.