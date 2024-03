DNU en Diputados: Nancy Picón confirmó cómo votará el orreguismo

"La diputada Moreno y yo, estamos dispuestos a acompañar, entendiendo que tenemos que sacar esto adelante y que necesitamos esas herramientas, porque el presidente necesita esas herramientas para poder bajarlas a las provincias, por lo menos con quienes yo hablo y en su mayoría. Después hay otros frentes que dicen no porque no y nada más. Y otro sector que lo único que entiende que el país se saca con paros y movilización y nada más. Son distintas posturas, supongo que todas respetables para quienes están en ellas y eso hace que sea tan bueno vivir en democracia", se explayó la orreguista este martes, en diálogo con radio Estación Claridad.

"Hoy la verdad es que el país está cada día peor. Y los argentinos estamos cada día peores y los sanjuaninos. Y es muy difícil llegar a fin de mes y poner la mesa y ver que todo esté bien. Pero lo cierto es que los argentinos, y en especial los sanjuaninos, le dieron su apoyo a este presidente, que sigue teniendo el apoyo de la sociedad. Y nosotros tenemos que cumplir con el mandato que la sociedad da a través de las urnas. Y en este caso, viendo que no hay puntos que perjudiquen a la provincia...", analizó.

Picón dijo que a diferencia de la Ley Bases, en la que pidieron algunos cambios, con el DNU no encuentran nada que vaya en contra de los intereses de San Juan. "Al DNU lo hemos analizado, lo hemos podido estudiar. Sí había en la Ley Ómnibus y nuestro gobernador, Marcelo Orrego, se sentó con el ministro del Interior, junto a otros gobernadores, hablaron de estos temas, como fue la retención in vitivinícola, como fue la ley de zonas frías, que afectaban a San Juan y afectaban a cada hogar en particular si ingresaba. Y eso quedó afuera. Esto quiere decir que siempre ha habido diálogo. Hemos podido cuidar la provincia a través de nuestro gobernador con esta situación".

Para la legisladora de Producción y Trabajo "lo que corresponde es que podamos acompañar y dar las herramientas a un presidente que las necesita para gobernar, que ha dado muestras en este tiempo de que se cumple lo que él dijo. Va a ser muy duro pero vamos a ir bajando la inflación, vamos a poder abrirnos al mundo y poder salir adelante".

También la sanjuanina celebró el cambio de actitud de Milei. "Sí, se notó desde el momento en que dio la apertura de sesiones en su manera de hablar. Yo festejo ese cambio porque la verdad es que no le hace bien a él, no nos hace bien a nosotros ni a la sociedad tener un presidente agresivo, un presidente que esté insultando. Yo creo que sus energías tiene que ponerlas en lo que él ha dicho que las va a poner, que es sacar el país adelante. Entender que los legisladores que estamos dispuestos a acompañar y sacar el país adelante estamos para acompañarlo. Entonces esas maneras de tratar a la gente, a los legisladores o a quienes a veces no han pensado igual que él en algún punto, no lo considero que esté bien. Abre más una grieta que los argentinos necesitamos cerrar. Pero se ve que el presidente lo logró entender y celebro que él haya podido bajar un cambio, tratar respetuosamente porque la base de todo esto debe ser el respeto".

Además, Picón se mostró optimista con la relación entre Orrego y la Rosada. "Nuestro gobernador no perdió nunca diálogo con la Nación. De hecho, volvemos al principio, si se sacaron leyes que afectaban a San Juan fue por el diálogo. Así es que de a poco se va fortaleciendo, de a poco el presidente va entendiendo que los sanjuaninos estamos para acompañarlo, porque queremos un país distinto. Así es que trabajando todos los días, nuestro gobernador viajando cada vez que es necesario hablar con los ministros, hablar con incluso la gente cercana al presidente para poder avanzar, para cuidar la provincia. Yo creo que de a poco vamos tratando de encontrarle el cauce a esto y que pronto vamos a poder salir adelante o por lo menos".

La legisladora destacó que no hay fecha para el tratamiento del DNU. "Yo estoy viajando en un ratito a Buenos Aires, pero solamente a comisiones, no hay fecha para su tratamiento ni de la Ley Bases tampoco. Supongo que después del periodo de Semana Santa comenzarán ya a afinarse algunas fechas", estimó.

Y agregó: "las fechas para su tratamiento las pondrá la Presidencia o si pide una sesión especial a algún sector será teniendo en cuenta el pedido de ese sector, como pasó hace unos días con el tema de una fórmula para la movilidad jubilatoria". Sumó: "Tenemos que esperar el llamado, seguramente vamos a volver a trabajar en comisión para el dictamen, tenemos que tener un dictamen y a partir de que esté su dictamen, el presidente de la Cámara pone la fecha".