Diputados: Una periodista y un legislador nacional ultramileísta se dijeron de todo

Entre varios periodistas convocados a exponer, Manguel señaló que ella había comenzado a ejercer el periodismo durante el inicio del menemismo, y aclaró que no recordaba que no hubiera pasado nunca eso de “tratar de acallarnos, apretarnos… Pasó en el menemismo, pasó en el kirchnerismo, en el macrismo… Durante la Alianza estaban bastante desorganizados como para poder hacerlo… Pero hay algo que yo rescato de este Gobierno: que las acciones que toman para coartarnos son a cara descubierta”.

“Yo me niego a decir qué horror…”, insistió en referencia a las presiones contra la prensa, y abundó: “Pasa siempre, todos buscan en lo posible cercenar nuestras voces, y nosotros estamos para contar lo que está mal, y a ningún parece gustarle eso”. Con todo, advirtió que lo que a ella le preocupa en la actualidad es “si esto es una decisión coordinada desde las altas esferas del poder”.

“Necesito entender si realmente hay una decisión (que baja desde el Gobierno) de que con determinado periodista no se habla, porque ahí sí la cosa se va a poner más oscura”, planteó Romina Manguel. Agregó que “el presidente no entiende realmente la asimetría que hay entre un periodista y quien ejerce la primera magistratura, le parece que es lo mismo”.

Alertó sobre el papel de las redes sociales, y lamentó que los libertarios consideren que “es más democrático” contestar a través de las mismas y no dar una entrevista. “A través de las redes pueden decir lo que quieren y no hay lugar para profundizar”, precisó.

Luego recordó el caso de la entrevista que le brindó el diputado Bertie Benegas Lynch, quien la escuchaba atentamente en la sala. Destacó que había sido muy generoso en conceder el reportaje y en el mismo le preguntó si había pedido permiso para concurrir. Recordó que él le dijo que no, que elegía su agenda. “Y tuvimos una buena conversación”, remarcó Manguel, recordando que el citado comentario de Benegas Lynch generó mucha repercusión. “El presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y entonces salió a denigrarme y decir algo que me preocupó mucho: que soy una periodista que busca destruir el espacio”, señaló.

Comentó que eso le causó haber tenido “situaciones complicadas” en la calle. Pero fue más lejos al señalar que el presidente dijo en una entrevista en Neura que nadie debía ir a su espacio. “Y me parece que es un límite”, se quejó, agregando que le parecía mal que Benegas Lynch no hubiera aclarado que ella no inventó nada.

Tras su intervención, habló Bertie Benegas Lynch por haber sido aludido. “No pretendía que (la periodista) venga a pedir disculpas de lo que hizo… Pero digo que no voy más ahí”, enfatizó. Comentó que siempre dice que las mejores notas que le han hecho se las hicieron “gente de izquierda”, pero aclaró: “Gente con honestidad intelectual. No gente capaz de hacer una canallada de citar en Twitter cosas que no dije”.

Rescató de esa entrevista que le había descubierto a Manguel “la virtud de ponerse en el vestido de periodista. Porque en off me hablaba pestes de Milei”, pero luego la entrevista salió muy bien. Sin embargo advirtió que “cuando sale al aire el domingo, pone citas en Twitter, quieren instalar cosa picantes”.

Benegas Lynch aclaró que “yo soy cero políticamente correcto, pero no podés citar algo que no dije”.

Ahí se cruzó con Germán Martínez, que lo increpaba por lo que estaba expresando. “¡No me digas cómo tengo que hablar! ¡Callate, Martínez!… Libertad de expresión, Martínez, fúmate lo que tengo que decir…”, estalló el diputado de La Libertad Avanza. Y cerró su intervención lanzándole a la periodista, que también había reaccionado: “Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, por favor, cortala”.

Enojada, la periodista reclamaba la palabra y como la titular de la comisión, Emilia Orozco, no se la daba, amenazó con retirarse. “Si este va a ser el manejo de la presidente de la comisión, yo me voy a ir. A mí me convocaron y el diputado está faltando a la verdad en la Comisión de Libertad de Expresión… Si lo va a permitir, me retiro”.

Finalmente le concedieron la palabra y Manguel dijo que “Benegas Lynch habló de canallada, es lo que suele hacer parte de este Gobierno. No digo todos, porque hay otros que respeto muchísimo… No fue capaz de decir que no se había tergiversado. Esto es fácil, esta no es una discusión que tiene matices: ponemos la nota de punta a punta y escúchenla. Lo que pasa es que escaló, no le gustó y el presidente dijo que no tenían que venir a mis espacios. Y Benegas Lynch en lugar de decir lo que dijo, ser honesto intelectualmente, piensa que tengo que venir a pedir disculpas y dice que además busqué con esa nota una semana de popularidad”.

“Hace 30 años que trabajo en el periodismo, no necesité de Bertie antes, ni necesito ahora. Me parece una falta de respeto”, cerró la periodista.