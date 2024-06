Diputados debate la fórmula de movilidad jubilatoria: hay dos dictámenes mayoritarios y nadie arriesga a ganador

Previsiblemente no bajaron al recinto en el comienzo los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados: el Pro, MID, los tucumanos de Independencia y los monobloques afines.

Esta sesión, pedida por el bloque radical de la Cámara baja que preside Rodrigo de Loredo, fue convocada para tratar el tema de las jubilaciones, que en comisiones dejó un resultado de cinco dictámenes: el de mayoría corresponde al bloque de Unión por la Patria, en tanto que el segundo -en cuanto al número de firmas reunidas- es el de la UCR, HCF, IF y la CC. Además, hay uno del oficialismo, otro del Pro y el del FIT.

Para las 14 estaba citada otra sesión, que había solicitado UP, comandado por Germán Martínez. Previsiblemente, ante la extensión de la primera reunión, ésta se postergó. Hubo desde el bloque peronista/kirchnerista una intención de sumar los temas educativos -financiamiento universitario y FONID- en el arranque de la primera sesión, pero esto fracasó. Incluso, la UCR anunció que pidió una sesión para el 3 de julio. Sobre estos temas tampoco hubo acuerdos en comisiones entre la oposición más dura y la dialoguista.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, la gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.

El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.

Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

La clave estará en la postura que tomará la oposición dialoguista cuando se vote en primer lugar el dictamen de UP y si éste resultara rechazado, qué pasaría a continuación. Hay quienes admiten que, ante la posibilidad de que no se lleguen a acuerdos y los despachos se rechacen, preferirán pedir una moción para que el tema regrese a comisión. Otras voces más optimistas hablan de que se llegará a un acuerdo, sobre todo porque en la cuestión de la recomposición hay consenso total.