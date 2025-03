Desde las nubes, el predio del Hospital Español, que buscan convertir en un polo sanitario provincial

TIEMPO DE SAN JUAN recorrió con su drone el predio del Hospital Español, que lo muestra como luce actualmente, con sus estructuras históricas y las nuevas, dando cuenta de un espacio en constante transformación:

Embed - El Hospital Español desde el Drone de Tiempo

El ministro de Salud Provincial, Amilcar Dobladez, adelantó en exclusiva para TIEMPO DE SAN JUAN todos estos planes para el predio del Hospital Español. "Primero se prevé la mejora interna del Hospital Español, que está muy deteriorado por años sin hacerle nada. Hay una parte que es la más nueva, que es la parte de atrás, donde va a ir el COM y el Centro de Emergencias Sanitarios, que depende de la Secretaría de Prevención de Salud. Así que eso va a estar montado ahí también", aseguró.

image.png

Dobladez develó que "hay varias cosas que podemos ir montando en ese predio para hacer un polo de salud, que es la idea que queremos hacer".

El funcionario de Marcelo Orrego aseguró que en el sitio se espera crear un "Centro Operativo de Emergencias de la provincia". Y explicó: "Por ejemplo, lo que pasó en Jáchal, en Albardón... ¿dónde se trabaja? Se trabaja en Salud, Defensa Civil, Bomberos, Policía. En un centro de operaciones que no existe hoy en San Juan. Eso va a ir ahí, en la parte más nueva que está hacia atrás del hospital".

Además, se prevé mudar a ese lugar varios organismos de Salud, para las cuales el Ministerio alquila dependencias, como pasa cn el Instituto de Odontología."Queremos hacer un centro, un polo sanitario en ese lugar. Sobre todo porque tenemos alquilando predios para dependencias, llevarlas ahí porque ahí es nuestro", destacó el ministro.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 13.31.50.jpeg

En este marco, Dobladez adelantó que una de las dependencias a trasladar es el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), que hoy funciona en las oficinas de calle Rivadavia entre Rawson y Güemes.

¿El polo sanitario, cuándo podría estar listo? "Eso lo vamos a ir sumando de a poco", dijo el ministro. Y se mostró cauto con dar fechas o asegurar si se dará durante lo que queda de la gestión orreguista: "Creo que el tema de las gestiones va más allá. En salud, las gestiones, la política va por, digamos, no que va por un lado y la salud por otro. La salud no entiende de política, siempre tiene que tener una mirada ascendente la salud. Como nosotros seguimos muchas cosas positivas de la gestión anterior en salud, las continuamos, lo que vimos que no pudieron hacer lo estamos haciendo, lo que creímos que había que corregir, corregimos, pero siempre con la mirada ascendente. No es cuestión de infraestructura, es cuestión de servicios, que es lo que necesita la gente".

Además, afirmó que todas estas mejoras están presupuestadas y la meta es usar para lo necesario fondos provinciales, como se ha venido haciendo desde el inicio de la gestión, ya que no hay ya asistencia nacional para apoyar este tipo de emprendimientos.

Hay 17 empresas que buscan hacer el Instituto Odontológico de San Juan

La construcción del nuevo edificio para el Instituto Odontológico de San Juan estatal dio un paso importante el 20 de febrero con la apertura de la licitación de la obra, cotizada en $ 8.274.830.687. Se trata de una infraestructura ejecutada desde cero que se hará junto al Hospital Español, formando parte de un nuevo núcleo de salud en el Sur de la Capital sanjuanina que marcará un antes y un después en la atención odontológica de la provincia.

image.png Así se verá terminado el Instituto Odontológico que se hará dentro del Hospital Español en San Juan.

"Lo que me ha informado la infraestructura es que se han presentado 17 oferentes para la obra. Así que ahora están en la decisión técnica y económica para ver quién es el ganador", reveló Dobladez.

"Nos sorprende esta cantidad de oferentes. La verdad que nos llamó la atención. En salud, técnicamente, tanto la parte de arquitectura, ingeniería y la obra en sí es más específica en salud. Y sobre todo en odontología. Nos está pasando en todos los ministerios. Hoy en día la apertura es muy grande a los oferentes para presentarse en las licitaciones. Nosotros desde droguería empezamos con tres, hoy nos cotizan 22. Eso lleva a mayor competencia, disminución de costo y mejora de la calidad. Así que, si bien me sorprende, un poco es lo que viene pasando en la mayoría de las licitaciones", analizó el ministro.

El Hospital Español, en constante transformación

El Hospital Español, ubicado en calle Agustín Gómez y frente al barrio Manantial en Capital, pasó a ser de gestión estatal en el 2016. Ante la crisis y los reiterados balances con números en rojo, la administración del centro médico privado decidió aceptar la propuesta del gobierno de Sergio Uñac y el lugar pasó a ser del Estado.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 13.31.56.jpeg

Seis años después de que la Provincia tomara el control, el ex Hospital Español pasó a llamarse Cemec (Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas). El lugar tiene un tomógrafo de alta tecnología, que le brinda soluciones a pacientes oncológicos y neurológicos que antes tenían que viajar para hacerse ciertos estudios que ahora se resuelven en San Juan.

En diciembre de 2022 se inauguró el Centro Español para el Manejo de Enfermedades Crónicas (Cemec) y el Servicio de Medicina Nuclear que cuenta con un tomógrafo por emisión de positrones (PET- CT), para dar solución a la terapia para pacientes oncológicos y neurológicos.

WhatsApp Image 2025-03-14 at 13.31.54.jpeg

El CEMEC es el único centro en Argentina de gestión pública, que tiene un nivel de atención y aparatología similar a una institución con alto desarrollo. En ese entonces se proyectó que en el predio funcionará también la Fundación de Investigaciones Médicas, un polo científico tecnológico que trabajaría articuladamente con la entonces Secretaría de Ciencia y Técnica y con las universidades para capacitar a los trabajadores del servicio.