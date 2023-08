Definiciones clave de Marcelo Orrego post PASO: Bullrich candidata, discurso "áspero" y la transición con Uñac

Sobre su viaje a Buenos Aires, donde esperó los resultados de las primarias nacionales, Orrego refirió que "le había dado la palabra" a Patricia Bullrich para estar. "Voy a ir a darte un abrazo", le dijo a la candidata que ganó la interna. "Este es un proyecto que venimos consolidando desde hace 10 años. Hemos hecho una gran elección. En octubre vamos a dar muestras de eso", interpretó.

No obstante, aseguró que, si bien "ha ganado un discurso áspero en el sentido político", él es el "mismo de siempre". "No puedo cambiar mi discurso. Los sanjuaninos me votaron sabiendo lo que soy. Firme en las convicciones. Hablo siempre con la verdad", dijo el santaluceño. Acto seguido, consideró que hay buscar los "cambios con certeza" y que Patricia Bullrich puede desarrollarlo".

En el plano provincial, comentó cómo encara el armado del Gabinete: "No les voy a decir que no tengo nombres en cada uno de los sectores". Pero marcó que "tengo tiempo todavía, quedan cuatro meses. Y como soy una persona y soy humano puedo cambiar de idea. Llegado el momento se lo vamos a hacer conocer a los sanjuaninos". En ese sentido, sobre la transición formal con el gobierno de Uñac, informó que los equipos técnicos encontrarán "la forma de que se acelere la información".

Finalmente, ante la consulta sobre qué sucederá con los grandes eventos culturales y deportivos como la Fiesta del Sol y la Vuelta a San Juan, Orrego, que asumirá el 10 de diciembre, refirió: "Soy de los que ama nuestra cultura. Cualquier evento que se realice va a estar relacionado a la situación económica y financiera de la provincia". Una definición que dio en reiteradas ocasiones anteriores.