Cristina Kirchner ya pidió permiso para recibir a Lula en San José 1111

El mandatario aterrizará en horas de la noche para participar de la cumbre del Mercosur, sin previsión de que haya un encuentro con el presidente Javier Milei , con quien mantiene una relación tensa. No obstante, con el pedido que presentaron este martes los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy quedaron confirmados los trascendidos de días atrás, que indicaban una posible visita del mandatario brasilero a la ex presidenta , detenida desde hace dos semanas bajo arresto domiciliario.

Se espera que en las próximas horas haya una respuesta del tribunal. Más que nada si se tiene en cuenta que, en principio, el mandatario tiene previsto emprender el jueves su regreso a Brasil.

El de Lula es el primer pedido de autorización de visitas que presenta la defensa, en cumplimiento de las condiciones que impuso semanas atrás el Tribunal Oral Federal 2. Esas restricciones son cuestionadas por la defensa y es por eso que presentaron un recurso de Casación para revertir la medida y que no haya que pedir autorización cada vez que ingrese al domicilio alguna persona que no forma parte de la familia, el grupo de abogados o médicos que trabajan con la ex mandataria y están eximidos de esa condición.

Tanto en el entorno de Cristina Kirchner como en los tribunales de Comodoro Py mantienen bajo reserva la fecha solicitada por los abogados. Sin explicaciones de por medio, lo más probable es que desde ambas partes estén buscando que no se generen convocatorias que terminen con militancia en la esquina de Humberto 1° y San José. El tribunal, sobre esto, viene de exhortar a la defensa para que Cristina se abstenga de realizar actividades que puedan alterar la tranquilidad del barrio.

Días atrás, Lula contó en una entrevista cómo fue su comunicación telefónica con Cristina Kirchner tras la confirmación de la condena por parte de la Corte.

"El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona'", sostuvo el mandatario durante una entrevista con el influencer Mano Brown.