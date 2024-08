Cristina Kirchner reapareció en medio de la crisis política en Venezuela: las 10 mejores frases

Redes Elon Musk volvió a elogiar a Javier Milei y el presidente no tardó en responderle

“Además del agradecimiento, el reconocimiento para aquellos que seguimos apostando a la formación de cuadros de información en épocas de fake news y de redes sociales. Es necesario formarse e informarse frente a un cultura líquida que no investiga y que no sabe, por eso mi reconocimiento a todos aquellos que siguen apostando a la historia, no solamente al momento fotográfico que estamos viviendo”, señaló.

2) “La utopía se forjó en la importancia de la libertad, pero no la libertad que nos quieren vender”:

“La utopía se forjó en la importancia de la libertad, pero no la libertad que nos quieren vender hoy, la que nos quieren hacer creer que si insultás o amenazás acá [con un teléfono celular] sos libre. No, sos un un ser gris, que si no existieran las redes sociales serías aún más gris”, apuntó la exmandataria para luego completar: “Pero así están las cosas y así se forjó en la región la utopía de la libertad”.

3) “La no injerencia de los otros países es reconocer soberanías políticas y culturales”

“Si tuviera que ver cuál fue la utopía que animó a esos movimientos a principios del siglo XX, sería la la lucha por la igualdad. Después de aquella libertad, creo que fue la gran utopía que tuvo la región con distintos movimientos”, indicó.

“Siempre hemos respetado algo en América del sur y es que no somos todos iguales. Respetamos las identidades culturales y en ese sentido debo reconocer un principio rector que sostiene la región de México tiene que ver con la no injerencia de los otros países, que es reconocer soberanías políticas y culturales”, amplió.

4) “El atentado contra las torres generales marca un fin de la historia de la modernidad”

“El atentado contra las torres generales marca un fin de la historia de la modernidad donde se discutían por las ideas. Acá comienzan las guerras del odio. Donde me enfrento por la religión y a la raza”, explicó.

5) “Siempre hay un cisne negro”

A lo largo de su discurso Cristina Kirchner se refirió al primer juicio en su contra iniciado luego de dejar su segundo mandato. “En 2016 comienza un juicio fundamental contra mí que dura 4 años. La denuncia fue en enero, apenas 16 días de dejar el gobierno. Hace una denuncia del gobierno entrante y dura 4 años el proceso. ¿Cuándo deciden que me tengo que sentar en el juicio oral para ser juzgada por corrupción? En el 2019 cuando debía ir a elecciones nuevamente y la representante del peronismo y del espacio político que garantizaba el triunfo era de quien les habla”, relató.

¿Cómo estaba el escenario global en ese momento? Trump iba camino a la reelección, la economía de EE.UU. volaba pero siempre hay un cisne negro”.

6) “En mi país los integrantes del Poder Judicial son vitalicios”

“Una de las dos utopías que yo creo que tenemos que proponer desde el sur es la justicia, reformar una justicia cooptada por los factores de poder económico”, planteó la exvicepresidenta y luego celebró la reforma constitucional que impulsa el partido de Morena.

“En mi país los integrantes del Poder judicial son vitalicios, los elige un senado, los vota y nadie más: rémora monárquica absoluta”, sentenció.

7) “En Venezuela no hay ni diablos ni ángeles”

Kirchner se refirió a la situación que atraviesa Venezuela e hizo un repaso de los últimos años del chavismo.

“Tenemos que abordar el tema de Venezuela. La primera caracterización tiene que ser más allá de las simpatías o antipatías Siempre recordemos que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo convencional del mundo”, marcó la exmandataria.

“La segunda, esta idea de que uno es el diablo y los otros son ángeles. En Venezuela no hay ni diablos ni ángeles. El proceso iniciado en 1999 comenzó con un golpe de estado en el año 2012 donde Chávez fue tomado preso y durante dos días asumió Carmona, reconocido por Estados Unidos”, agregó.

8) “Pido por el propio legado de Chávez que se publiquen las actas”

Ahondó en la importancia de que se publiquen la totalidad de las actas electorales en Venezuela. “Pido por el propio legado de Chávez que se publiquen las actas”, reclamó.

9) El mensaje de Cristina Kirchner a Corina Machado

Por otro lado, la exvicepresidenta habló sobre la situación de la oposición en Venezuela. “Ayer estaba muy preocupada por que la principal líder estaba en la clandestinidad, pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad”, deslizó.

10) Cristina Kirchner cargó contra la OEA por su rol durante el conflicto de Malvinas

A final de su discurso, Cristina Kirchner cargó contra la Organización de Estados Americanos (OEA), por el rol que mantuvo durante la guerra de Malvinas.

“En el conflicto de Malvinas, Estados Unidos terminó jugando con su aliado de la OTAN: el Reino Unido, donde murió la OEA y el tratado del TIAR, que era el tratado de asistencia de recíproca que obligaba a todos los países de Estados Unidos asistir en auxilio de cualquier nación del territorio americano que fuera agredida por una potencia extracontinental. Qué hizo la OEA? Bien, gracias”, ironizó.