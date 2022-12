Con Uñac ya sobre el ring, cuándo, cómo y a quién pondrá en cancha JxC como rival

Los motivos son varios. El primero, que sus principales candidatos ya están instalados y no requieren de una intensidad especial, aunque el período de campaña es relativamente corto: apenas 4 meses y medio hasta el 14 de mayo. Pero la dead line para la presentación de candidatos opera recién el 25 de marzo, motivo por el que no sienten que el reloj los corra. Por el contrario, piensan que cualquier definición tajante sería ofrecer una ventaja que no quieren dar.