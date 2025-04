Cómo se gestó la millonaria deuda que mantiene el municipio de Caucete con DECSA y cuáles son los caminos para cobrarla

Desde septiembre del 2022 a la fecha la municipalidad de Caucete no ha pagado el servicio de energía eléctrica que consume. La empresa estatal DECSA, que es la operadora en el departamento, informó que el municipio no cumplió con ninguno de los acuerdos de pago con los que se comprometió. El interventor de la firma, Daniel Castro, dijo que analizan cómo cobrarán los casi $700 millones adeudados y aseguró que la situación está poniendo en riesgo el normal funcionamiento de la compañía. Si no se llega a un arreglo en los próximos días, son dos los caminos que podría seguir DECSA: iniciar acciones legales y embargar la partida presupuestaria destinada al alumbrado público o restringir el servicio de alumbrado en las calles, lo que ha quedado descartado por los problemas que podría ocasionar en la vida de los cauceteros.