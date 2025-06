Caucete, a tiro de quedarse sin luz: DECSA puede cortar el servicio por la deuda de 500.000.000

Este jueves, el Concejo Deliberante de Caucete interpeló a la intendenta Romina Rosas por la deuda de 550.000.000 pesos del municipio con DECSA. La jefa comunal montó un show militante y desconoció el monto millonario. "La empresa es deficiente con facturaciones irregulares" y "nosotros no convalidamos la deuda", dijo. Sin embargo, la Municipalidad está a tiro del corte de luz en caso de no llegar a un acuerdo con la distribuidora eléctrica del departamento.

Consultado sobre la posibilidad de un corte de luz en Caucete, Ferrero fue taxativo: "Las acciones que puedan adoptar la distribuidora son privativas de la distribuidora". Asimismo, aclaró que "la distribuidora tiene derecho a cobrar" y que "más allá de la acción de DECSA, la resolución es un certificado de deuda y un título hábil para la ejecución". En otras palabras, la empresa puede definir la restricción del servicio en los edificios municipales o buscar otra manera de cobrar el dinero adeudado. "La acción de corte de servicio está facultada la distribuidora para realizarla", aseguró.

Ferrero manifestó que el origen de la disputa entre el Ejecutivo municipal que conduce Rosas y la empresa distribuidora de energía son las lámparas medidas. "Hay un conjunto (de luminarias) que no tiene medición, no las tiene porque el municipio tiene que hacer obras que no se hicieron, que son las que permiten la estimación", expresó el profesional.

En ese sentido, el vicepresidente del ente informó que Caucete tiene la mayoría del alumbrado estimado por lo que el EPRE hizo un cálculo técnico para la resolución, pero que "la solución es medir, para medir hay que hacer las obras. Sino hay que continuar con este procedimiento provisorio".

Sin embargo, Ferrero puso en duda que DECSA pueda cortar el servicio de alumbrado público. La razón: la seguridad de los ciudadanos. Por otro lado, informó que Caucete tiene un problema que es motivo de preocupación. "En el mismo informe técnico que presentó el municipio hay situaciones de potencial inseguridad. La resolución intima a la resolución urgente. La deuda es una cuestión menor frente a eso. No puede haber situaciones de inseguridad por instalaciones en malas condiciones de seguridad", informó.