Caselles, durísima contra Adámoli por la renuncia: "Fue inoportuna y fuera de lugar"

La sorpresiva renuncia de Laura Adámoli a la vicepresidencia del bloquismo ha desatado una ola de controversias y críticas dentro de las filas del partido de la estrella. La todavía diputada nacional Graciela Caselles, en una entrevista en Canal 13 de San Juan este viernes, no escatimó en calificar la decisión de Adámoli como "inoportuna" y "fuera de lugar".

"Es una renuncia con la que yo no estoy para nada de acuerdo y se lo dije el miércoles en la noche", afirmó Caselles. La dirigente hizo hincapié en que la dimisión de Adámoli no fue ni la forma ni el momento adecuado para tomar una decisión de tal magnitud. Además, recordó a la ahora ex vicepresidenta que el partido está próximo a renovar autoridades, lo cual añade un matiz adicional a la polémica generada por la renuncia.

Las declaraciones de Caselles sugieren una profunda división interna en el bloquismo, destacando la importancia de esta situación en un momento crucial para el partido.