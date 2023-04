Bullrich le ofreció una intendencia a una gloria del fútbol, que quiere ser presidente de otro país

image.png

Chilavert es cocido por sus posturas de mano dura en el tema seguridad, y tiene un discurso que, en ese tema, se emparenta mucho con el de Bullrich.

Según la candidata, Chilavert le dijo que “me voy por mi Paraguay', veremos". El arquero manifestó muchas veces su intención de pelear por la presidencia paraguaya.

pato.jpg

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras”, explicó Bullrich.

Chilavert está lanzado en Paraguay con su lema “Chila 2023”. Bullrich sabe que la intención de voto es baja, y se tiró el lance.