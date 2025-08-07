Baistrocchi lanzó el frente Provincias Unidas con eje en los gobernadores de Un grito federal

Este jueves 7 de agosto, al filo del plazo legal de presentación de alianzas, el exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, en su rol de fundador del espacio Hacemos por San Juan, encabezó el acto junto a sus socios del socialismo y la Coalición Cívica.

Investigación Federal La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

El evento partidario sucedió a las 18 en el Sirio Libanés. Baistrocchi estuvo acompañado por el lilito Fabricio Fachinetti y por el referente del Partido Socialista, Lisandro Cárdenas. Sumado a dirigentes de la agrupación Para Adelante y el concejal de Capital, Horacio Lucero.

image

Ante una veintena de personas, el exintendente dio un discurso con eje en el reciente armado de los gobernadores conformado por Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).

Baistrocchi busca capitalizar ese armado, que tiene como padrino al exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para instalarse rumbo a las legislativas nacionales de octubre y luego proyectarse para el 2027. El exintendente se desmarcó tanto de La Libertad Avanza como del kirchnerismo.

image

Este espacio nació después de la desafiliación de Baistrocchi al Partido Justicialista fruto de la rivalidad con el senador nacional Sergio Uñac. El exintendente calificó varias veces al PJ como un espacio "atrasado" y en el reinan "acuerdos de cúpula" que no permiten la participación por fuera de Uñac y el exgobernador José Luis Gioja.