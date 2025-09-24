miércoles 24 de septiembre 2025

Justicia

Atentado a CFK: Piden la absolución del jefe de "La banda de los copitos"

La defensa de Nicolás Carrizo pidió la absolución de su cliente, en el juicio que se lleva a cabo por el intento de magnifemicidio contra Cristina Kirchner, cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La defensa de Nicolás Carrizo, señalado como el jefe de “la banda de los copitos”, investigada por el atentado a Cristina Kirchner, pidió hoy la absolución de su cliente durante los alegatos en el juicio.

el nuevo che milei de cristina kirchner tras el acuerdo con estados unidos
Crítica

El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos
la razon detras del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en san juan
Mirá

La razón detrás del particular recorrido de la caravana de empleados judiciales en San Juan

Lo solicitado coincide con lo que ya pidieron también la fiscalía y la querella, que fueron por la absolución de Carrizo en las audiencias anteriores.

“Entiendo que la prueba a lo largo y ancho del debate comprobó que Carrizo nunca tuvo ni entregó un arma. Ni por asomo apareció una prueba en ese sentido”, sostuvo el abogado Gastón Marano.

Según el defensor, el imputado “dio en su momento su declaración testimonial, donde dejó su celular, y tras reiterados llamados al juzgado para recuperarlo le informaron que ya estaba disponible, pero al presentarse en el lugar le pusieron un par de esposas y le dieron una estadia en Marcos Paz que terminó durando tres años”. “La detención podría haber sido de otra manera y no atentando así contra la persona”, agregó.

A su vez, consideró que “se dio la inexplicable situación del celular de Sabag Montiel, donde hasta hoy no pudimos ver ni tener la información completa que contenía en su dispositivo y que prueba que Carrizo nada había tenido que ver con esta causa”.

Marano sostuvo que la única vinculación entre su cliente y Sabag Montiel “es pura y absolutamente laboral, por lo que Carrizo no aporta el arma”. “Si Brenda (Uliarte) ya tenía acceso a la misma, por qué necesitarían de él para conseguirla”, aseveró.

A su vez, expresó que “si se dialoga con testimonios y gente en común de grupos que compartían estas personas nombradas, notarán que nadie vio a Gabriel con un arma”.

Según el defensor, el mismo Sabag Montiel precisó que la relación con Carrizo fue corta, fugaz y laboral, por lo que, tal cual relata basándose en las palabras del mismo Fernando “nunca llevaría a cabo un atentado con alguien cuya relación es esa”.

Los pedidos de la defensa y la querella

En otra audiencia anteriior el abogado Juan Manuel Ubeira pidió la absolución de Carrizo por el beneficio de la duda. Lo mismo sostuvo la fiscal Gabriela Baigun.

“Siento que los dichos de Carrizo en un chat son desagradables, pero Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa contra ella. No somos lo mismo”, expresó.

Marano, por su parte, concluyó con que “dada toda la información precisada, mi cliente no aportó un arma, no preparó un atentado y por eso lo correcto es correr a Gabriel Carrizo de este caso, por lo que sin acusación válida no existe la posibilidad de una condena”.

“Ante la ausencia de la misma, solicitó la absolución de mi cliente”, concluyó.

