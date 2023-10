Antonia, ¿clave en la decisión de Macri de apoyar a Milei?

"Yo no quiero más que mi hija me pregunte por qué te tienen que bancar todos los demás para que no requiera del aporte del resto de los argentinos”, había dicho Macri, revelando el agudo análisis que había hecho su hija que en ese momento tenía ¡7 años!

En pleno gobierno de Alberto Fernández, la pequeña, ya con 11 años, le había confesado a su padre que luego de terminar de estudiar quería "irse del país", algo que Macri contó con evidente preocupación.

Ahora, Antonia volvió a jugar un papel importante en la decisión política del padre de aliarse con Javier Milei de cara al balotaje 2023, para enfrentar a Sergio Massa, según declaró el mismo Macri en una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Rivadavia.

Terminante, la pequeña que aún no cumple 12 años, le advirtió: "Papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei". Y remató, " Si Antonia me dice eso, para mí es palabra sagrada".