Amalia Granata y su beboteo parlamentario: "La que puede..."

Además fue esposa del Ogro Fabbiani, un futbolista con mucho más talento que conducta, con el que tuvo una hija. La relación terminó envuelta en denuncias sobre violencia y abandono.

Actualmente está en pareja con el empresario Leonardo Squarzon, padre de su segundo hijo. Su CV tiene anotadas participaciones en Gran Hermano, y en algunos paneles de programas de televisión.

En la sesión en cuestión, saludó la predisposición de Farías de responderle siempre los mensajes.

"Algo que tengo que destacar es que cada vez que una le manda un mensaje a Pablo...no sé si está en línea todo el día, pero al instante te contesta el teléfono...", reveló. Inmediatamente, una colega suya le dijo desde atrás: "A mí no me contesta". El pleno del parlamento de la Invencible comenzó a reír, y Granata se tentó. Luego, tras pedirle disculpas a Farías por "incendiarlo", disparó, en tono sensual, con marcado beboteo: "La que puede, puede, y la que no sigue esperando en línea, chicos".

El episodio se volvió viral en redes sociales, donde internautas de todo el país, no sólo los comprovincianos de Amalia Granata, no fueron muy amables con la diputada especialmente en twitter.

https://twitter.com/LeoSolazzi/status/1517574808455757825 Mirá que teniendo a Carlitos del Frade candidato, van y te votan esto! Inexplicable ... o no tanto. A Granata la votaron los evangelistas (por su pañuelo celeste) y los sectores de más bajo nivel educativo. Los mismos que votaron a del Sel en anteriores oportunidades. — Leonardo Solazzi (@LeoSolazzi) April 22, 2022

https://twitter.com/GarciaRudag/status/1517506495629332481 Esta y la Lozada, cómo ganaron éstos Santafesinos qué tienen en el bocho.. — R. Garcia (@GarciaRudag) April 22, 2022