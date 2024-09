Alfredo Casero explotó en Diputados: periodistas "berretas" con "chupines y zapatos de canje"

En el marco de una reunión de la Comisión de Libertad Expresión de la Cámara de Diputados, sorprendió la presencia del humorista Alfredo Casero porque no aparecía en los listados de Unión por la Patria y de la oposición dialoguista. En su alocución, el actor cargó contra el contenido que muestran los periodistas y afirmó que “la gente ya no les cree”.

Refiriéndose a los periodistas, afirmo que son “muy berretas” y opinó que “la libertad de expresión no es sola del periodismo". Asimismo, afirmó: “Todos los periodistas saben más cosas y por trabajar con gente que los mantenían con chupines y zapatos de canje, a nosotros no me hacen nada, pero ese periodismo destruyó la cabeza de la gente mayor, que es la que ve sus programas”, y agregó: "Nos presiona gente que no tiene ni idea de lo que hace, porque me encuentro con periodistas que les pregunto las tablas y no la saben".

El humorista reclamó que el periodismo “de luz” y que a los que "estamos afuera" no dan una solución. “No nos ayudaron, nos dejaron solos, permitieron que nos mintieran, nos cagaran, que se metieran en la casa y nos hicieran callar” señalo Casero y concluyó: "Muchachos ya no les creemos, la gente ya no les cree, tienen la obligación de cambiar porque la gente no les cree”.

También refirió a la figura presidencial y criticó que el periodismo esté hablando de “las mujeres con las que se acostó” el presidente. “Quien se quiera acostar con quien se quiera acostar, es una cuestión personal y no es un delito el vicio. Si quiere puede llamar a alguien para irse a reventar a la Quinta presidencial”, reflexionó el actor.

La exposición de Casero provocó el enojo y la incomodidad de los presentes, inclusive la periodista Romina Manguel decidió abandonar la reunión. Manguel había mantenido antes un duro cruce también con el diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, luego de recordar una frase del legislador en una entrevista en donde señaló “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”.

El diputado socialista, Esteban Paulón, citó un tuit del discurso de Casero y afirmó: "Acá van los fondos de la SIDE, a bancar shows para producir contenidos para que el fandom en X siga hostigando periodistas". La periodista Silvia Mercado señaló: “Qué pena que un artista se preste a pudrir una reunión planificada para hablar sobre la libertad de prensa y de expresión. Qué pena Alfredo”.