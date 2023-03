¿Alfredo Avelín será candidato a gobernador de San Juan por el frente de Javier Milei?

Desde el principio, los armadores del lema (ex La Libertad Avanza) hablaron de la necesidad de poner en carrera a varios candidatos. Sobre todo, por cada fuerza que los constituye. Por ahora, hay dos excepciones: Acción para una Democracia Nueva (Adn), de Martín Turcum{an y José Peluc, no tiene un nombre para el Sillón de Sarmiento; tampoco el Pro disidente, de Fernando Patinella. El resto de los partidos y agrupaciones están embalados. Ideas de la Libertad llevará al empresario Agustín Ramírez, el Partido Libertario posicionará a Yolanda Agüero, los cristianos pondrán a la polémica abogada Paola Miers, y se sumó la Cruzada Renovadora, que está por poner en el ruedo a su timonel.

Hubo especulaciones entorno a la decisión de los operadores de Milei en San Juan. Avelín Nollens fue el primero en tomar contacto con el economista en un acto en Mendoza. Pero también fue uno de los primeros en bajarse debido a la discrepancia entre hermanos respecto a los desafortunados dichos del "león". Luego retornó tras varias charlas con Peluc y con uno de los hombres de extrema confianza de Milei, el publicista Carlos Kikuchi. El dirigente del histórico partido sanjuanino retornó al espacio y se transformó en uno de los más recios defensores.

Los de Milei analizaron hasta último minuto poner o no a alguien de la Cruzada. José Peluc admitió en el programa Off the record que "este es un frente nuevo con mucha juventud y nos estamos dejando llevar por las inquietudes que representa Si nosotros consideramos que representan bien el voto, quedamos ahí. Si vemos que le hace falta algo más, un plus del apellido Avelín, lo iremos viendo". Todo indica que lo necesitaron y por eso está por largar un cruzadista. La lupa está puesta sobre el hijo del difunto gobernador. El apellido, según dijeron las fuentes, es fundamental para que haya tracción de votos. "Un candidato cruzadista que no sea Avelín, no mide".