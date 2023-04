Alberto puso de ejemplo la disputa entre Uñac y Gioja de cara a las elecciones nacionales

Además resaltó que para estas elecciones el oficialismo tiene "cientos de candidatos". "El problema no es si Cristina conduce o no conduce, yo quiero que conduzca si es elección popular y yo quiero conducir si el pueblo lo quiere", remató.

El Presidente aseguró que "no está en sus planes es terminar con el kirchnerismo", porque él es kirchnerista. "Sería como pegarme un tiro en la cabeza", aclaró. "Mi objetivo es mejorar lo que somos, terminar los personalismos. No podemos estar toda la vida dependiendo de la decisión de uno, no podemos y no debemos permitir que eso pase”, añadió. Dijo que además de ser el Presidente "sobre todas las cosas es un militante", y que la única aspiración que tiene es que gane el FDT. "Toda la discusión sobre mi reelección para mí es un tema secundario. Falta tiempo. Hay actores que pueden aparecer en el escenario y que pueden ser candidatos", arriesgó.

Fernández dijo que "estamos todos convencidos en que es necesario hacer una mesa política para dar diseño al proceso electoral que se viene", y agregó: "ahora lo que no me pueden pedir es que los que no me acompañaron en la decisión del Fondo y me dejaron sólo en el momento más difícil del gobierno pidan resolver conmigo. Si en el momento más difícil me dejaron solo, déjenme trabajar".

Fernández también mencionó a Scioli. Contó que le dijo a Scioli "que se largue", y que "se fije hasta donde llega", aunque aclaró que eso "se lo diría a todos". Además, opinó que, según su criterio, CFK no es capaz de ganarle a cualquier candidato. "No creo eso, si no estaría diciendo no hagamos nada", aseveró. Para seguir irritando al kirchnerismo hizo algo que molesta sobremanera a la vicepresidenta: dijo que él "fundó el kirchnerismo", y que su gobierno "está lleno de compañeros que son kirchneristas". En ese momento mencionó a su jefe de gabinete, Agustín Rossi; al ministro de CyT, Daniel Filmus; a la vocera Gabriela Cerruti y al ministro de Defensa, Jorge Taiana. "Soy kirchnerista, pero mi objetivo es mejorar lo que somos. No podemos seguir con los personalismos", subrayó y finalizó: "mi enemigo no es ninguno de los FDT, mi enemigo es la derecha recalcitrante".

(Con información de Página 12)