Alberto entregó viviendas en San Juan: "Tengo la tranquilidad de la tarea cumplida"

Durante su alocución Alberto Fernández señaló la alegría que le daba poder estar presente en la entrega de viviendas. “Para mí no hay momento más lindo que cuando se entrega una vivienda, porque lo que se hace es despejar muchas incertidumbres. Saber que ya no se tiene que estar preocupado ni por el viento, ni por la lluvia, ni por pagar un alquiler en muchos casos, sino simplemente disfrutar de su casa. Es gratificante porque no le hacemos el favor a ninguno de ustedes, este es el derecho que ustedes tenían y que el Estado no les estaba reconociendo”, señaló.

Los halagos al gobernador no faltaron. Al respecto dijo “es un día muy gratificante para mí en lo personal, que lo guardo en mi memoria para siempre. Esto no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac. Digo esto porque hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones”. Previamente el gobernador le había agradecido el compromiso asumido en su gestión para avanzar en la construcción de viviendas que quedaron truncas durante la gestión de Mauricio Macri.

“Quiero darles las gracias por ser tan generosos conmigo. Tengo la tranquilidad de la tarea cumplida”, remarcó Alberto Fernández.

La construcción de viviendas, en números según Alberto Fernández

Durante el acto, el presidente aprovechó para repasar en números cómo viene su gestión en torno a la construcción de casas no solo en San Juan, sino en el país.

Al respecto señaló que se están construyendo 5.000 viviendas más en San Juan, que se sumarán a las 10.800 soluciones habitacionales que nación inició en la provincia. Esto implicó una inversión de 82.000 millones de pesos.

A nivel nacional, 63.000 familias se vieron beneficiadas con casas y estiman que en diciembre se estará haciendo entrega de la casa 70.000. “Estamos construyendo 140.000 viviendas más, y esa es la plata mejor invertida que el Estado puede tener”, puntualizó Alberto Fernández.