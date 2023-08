Ajustazo en Rawson: demora en los pagos y ¿sueldos en riesgo?

En declaraciones al diario Nuevo Mundo, el secretario de Hacienda de Rawson, Guillermo Laira, aseguró que se realizaron una serie de ajustes porque no alcanzan los fondos y no tienen presupuesto aprobado. “Se decidió recortar en aquellas áreas que se puede hacer y en otras directamente se definió no hacer contrataciones, ni nuevas compras. Por ejemplo, dejamos de comprar artículos de librería, como las resmas de papel. Así es que les pedimos a los empleados que restrinjan el uso o que utilicen los usados. Tengo conocimiento de que hubo baja de contratos de cooperativas que decidió el intendente García”, habría señalado el funcionario.