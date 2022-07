Agustín Rossi culpó a Martín Guzmán por la "brutal corrida bancaria"

Luego de que el dólar blue aumentó $100 desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía, el titular la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi , culpó al ex funcionario nacional por la "brutal corrida bancaria" y dijo que hasta su renuncia estaba "controlada".

"No recuerdo corridas que hayan llevado tanto tiempo. La última semana de Guzmán parecía que la teníamos controlada, pero la renuncia de Guzmán disparó la inestabilidad nuevamente", apuntó Rossi en declaraciones a FM Milenium.

En el final de una semana crítica por las fuertes presiones en el mercado cambiario, el jefe de los espías ironizó: "Fíjense la paradoja, porque Guzmán que durante dos años y medio dijo que uno de sus objetivos era tranquilizar y desestresar la economía, pero su renuncia le pegó a la economía un pico de estrés que no veíamos desde la derrota de Mauricio Macri en las PASO de agosto de 2019".

"Desde el punto de vista social, por lo que yo hablo con los ministros que son responsables de esas áreas y con los gobernadores, la verdad es que diría que la cuestión social está bastante contenida", subrayó el funcionario nacional.

En ese marco, Rossi destacó que "la economía sigue funcionando, no se ha cortado la cadena de pagos y se sigue generando empleo". No obstante, el ex ministro de Defensa reconoció que "la inflación genera un desgaste sobre los salarios".

Causa AMIA: Rossi pidió "ser muy prudentes con el informe del Mossad"

El interventor de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) consideró que "hay que ser muy prudentes" con el informe del Mossad publicado este viernes en The New York Times en relación a las pruebas que pueda aportar a la causa del atentado contra la AMIA, y dijo que "ahora tiene que seguir el camino judicial".

"He leído con atención el informe del New York Times por todo lo que significa y el impacto que podría llegar a tener en el caso de que la justicia le de validez en el aspecto procesal", indicó Rossi y pidió "ser muy prudentes" al respecto.

En ese sentido, opinó que la investigación "tiene que seguir el camino judicial" y completó: "Seguramente, el juez y el fiscal pedirán a Israel las pruebas que podrían aportar a estas causas".

"Si Israel envía la información la justicia tendrá que determinar si esta información tiene validez judicial. Prefiero no realizar ninguna conjetura porque además es un tema muy sensible", manifestó.

Una publicación del diario The New York Times, en base un informe interno de la agencia de inteligencia israelí Mossad sobre los atentados perpetrados a la embajada de Israel en 1992 y a la Amia en 1994 en la ciudad de Buenos Aires, aseguró que ambos ataques "fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá", que no contó con colaboración de "ciudadanos argentinos ni asistidos en el terreno por Irán".

La información contradice lo concluido por la Justicia argentina sobre el ataque a la mutual judía en lo concerniente a una conexión local y a la colaboración iraní en la organización del atentado.

Fuente: Clarín