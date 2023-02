ADN y Cruzada presentaron frente libertario en San Juan, con una ausencia sugestiva y dardos a Orrego y Vallejos

54e33b8e-1bc6-472a-8dca-adf789be99f3.jpg

En las últimas horas se dio un contrapunto entre los hermanos Alfredo y Avelín Nolléns, porque la ex senadora quería que la oposición juegue unida. "Podríamos haber estado todos juntos si hubiéramos tenido las charlas necesarias", analizó Peluc. Y sobre Nancy, quien no estuvo presente en el acto, no la descartó adentro de su armado: "puede o no ser candidata como mucha gente ser, el 4 lo anunciaremos".

Sobre esta unidad opositora que no se dio en San Juan, Peluc dijo en declaraciones a Radio Sarmiento que es porque "Milei tiene algunos condicionamientos, que no estuviera la Izquierda y ningun sector de esas características, no se entendió y por eso no podemos estar juntos".

Además, le dedicó fuertes críticas a Vallejos, de quien dijo que "tiene contradicciones grandes, Javier Milei desconoce todas esas actitudes". E incluso puso en duda que la línea del empresario pueda apoyar a Milei en las nacionales: "Sé que es imposible".

Sobre el frente orreguista disparó: "Lo importante es que cada dirigente pueda decir la verdad, ese frente está lleno de gente que confunde a la sociedad. Tuvimos un sabor amargo cuando Macri no cumplió nada de lo que dijo, ahora es lo mismo, dicen que están con Milei y confunden. Es imposible unirnos porque mienten".