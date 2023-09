A 19 años de la desaparición de Raúl Tellechea, su hija dijo que la causa dio un giro de 180 grados

5-212x300.jpg

Mariana Tellechea se refiere al respecto: “Este es un año diferente porque estamos con el juicio en curso y eso marca una impronta distinta. El año pasado el juicio aún no iniciaba, entonces, en lo personal, mi sensación era ¡necesito que el juicio empiece! Por ese motivo es que no realizamos ninguna manifestación en la vía pública, como era nuestra modalidad desde hace casi dos décadas. En cambio, este año si bien el juicio continúa y estamos en pleno debate, consideramos que es una fecha para no pasar por alto, porque todavía no hay ningún resultado, falta bastante juicio para que se puedan dar las sentencias. Pero creímos que es importante volver a sacar el caso a la vía pública, a la calle. Que no sea una fecha que quede en el olvido, por lo que organizamos este encuentro conmemorativo en el Museo de la Historia Urbana, que para nosotros tiene un simbolismo importante, porque sentimos que, a casi 20 años de la desaparición de mi papá, este caso forma parte de la memoria colectiva”.

Mientras tanto el juicio sigue su curso y en las sucesivas audiencias se va incorporando información al caso a través de los testimonios de las personas citadas. Aunque ya dieron testimonio más de la mitad de los testigos presentados por las partes, eso no es lo único que va a suceder en este debate oral y público. También se exhibirán pruebas, se analizarán peritajes y fotos y a la culminación de todas estas instancias, las partes harán su alegato final. El análisis de todo lo presentado en el juicio oral y público le permitirá al tribunal tomar su decisión final.

Al respecto Mariana dice: “Este caso ya ha dado un vuelco de 180 grados. Si nos remontamos a los inicios del caso, mi papá era acusado penalmente, injusta y falsamente incluso con búsqueda y pedido de captura internacional. Hoy nos encontramos en pleno desarrollo de un juicio oral y público en sede federal lo que nos permite conmemorar su desaparición en sede del Estado, como una desaparición forzada. Eso creemos que tiene un valor que por ahí la sociedad sanjuanina no lo alcanza a dimensionar porque no está en nuestros zapatos. Aunque hemos recibido muchísimo apoyo de toda la sociedad y creo que como resultado de ese apoyo también, es que nosotros estamos donde estamos hoy. También sentimos en este momento que la sociedad está expectante frente al desarrollo de este juicio, histórico, que no se olvida de la causa, y está esperando el resultado, la sentencia”.

En cada audiencia, es infaltable la presencia de la familia y amistades del desaparecido. Y a lo largo del desarrollo del juicio fueron distintos los estados de ánimos expresados por ellos. Por momentos conmovidos hasta las lágrimas, por momentos exaltados. La hija de Tellechea se refirió a cómo viven esta instancia: “En lo personal es una vivencia paradojal. Tengo la tranquilidad de haber alcanzado este hito judicial que es un juicio oral, pero en simultáneo como vivencia es realmente muy fuerte porque tiene su margen de revictimización. Es muy desesperante y genera mucha impotencia escuchar a los abogados defensores de los imputados los tipos de pregunta que hacen, las intenciones que tienen cuando preguntan, todo apuntado a calumniar la persona de mi papá y seguir intentando difundir la hipótesis de una desaparición voluntaria, lo cual a mi como víctima y como querellante me parece una maniobra extremadamente dolorosa y chocante. Sobre todo, cuando ya la tipificación del delito se estableció como una desaparición forzada. Entonces esa insistencia en los abogados de ir hacia otra dirección está siendo para nosotros casi insoportable”.

“Por otro lado -sigue diciendo Mariana Tellechea- también hay testimonios que son muy conmovedores y nos permiten volver a rememorar, características de la personalidad de mi papá, situaciones compartidas, recuerdos, cualidades virtuosas, que hablan de su calidad de persona, su calidad ideológica, sus valores, su capacidad profesional. De todo el legado que ha hecho a la sociedad sanjuanina siendo uno de los pioneros de la informática. El progreso que generó en el ámbito del ciclismo sanjuanino como cronometrista informático. Esto es conmovedor y a la vez paradojal porque desde mi punto de vista subjetivo, me encuentro con maniobras de los defensores que son atroces, con una indiferencia absoluta respecto al estado emocional de nosotras las víctimas”.

Fuente: UNSJ