Milei contra las universidades públicas: dos sanjuaninos opinan

Siempre polémico, Javier Milei volvió a dar que hablar por sus declaraciones. Esta vez, el diputado nacional, se metió con la educación pública y, aunque no dijo nada que no se pudiera esperar de él, sus dichos generaron revuelo.

Es que el libertario aseguró que las universidades son "centros de adoctrinamiento" y además aseguró que, en caso de convertirse en presidente, reformaría el Ministerio de Educación, al tiempo que aseguró que no tiene ningún funcionario en mente que pudiera ocupar ese cargo.

Tiempo de San Juan consultó a dos referentes en la materia de la provincia para conocer qué piensan. Por un lado está Yolanda Agüero, presidenta del partido Libertario de San Juan. Por el otro, Jorge Cocinero, consejero superior de la UNSJ y ex candidato a rector.

YOLANDA AGÜERO

Estamos abocados en armar el partido. En particular he tenido la oportunidad de estar hasta hace pocos años en universidades públicas y sí es centro de adoctrinamiento. Claro que estoy de acuerdo que los centros educativos, no solo las universidades, se han tornado en centros de adoctrinamiento a favor del gobierno que ha estado de turno que en la provincia es el Justicialismo. He tenido profesores y docentes donde la vicerrectora hablaba de Maldonado haciendo protestas.

JORGE COCINERO

Se forman profesionales pero sobre todo personas, individuos que deben tener libertad de ideas y de pensamiento y que en su profesión deben actuar con sentido ético independientemente de su ideología. Pensar que los docentes universitarios hacen adoctrinamiento es menospreciar la tarea informativa que tienen como responsabilidad al ser fuente de generación de conocimiento. Más allá de lo que suceda, las universidades son centros de excelencia académica donde se desarrolla la investigación, donde se produce el conocimiento.