El líder inoxidable de la CGT San Juan tiene todo para ganar de nuevo

Está fijada la fecha para el plenario electivo de renovación de autoridades de la delegación regional San Juan de la Confederación General del Trabajo (CGT). Será el 16 de marzo, a las 18, en la sede de avenida España. La autorización para los comicios llegó con la firma del secretario del Interior de la central obrera a nivel nacional, el metalúrgico Antonio Caló. Ese día arribará a la provincia el camionero Pablo Moyano. Todo gira/girará alrededor de un nombre propio: el actual timonel Eduardo Cabello. El hombre fuerte del movimiento obrero sanjuanino tiene todo para ganar de nuevo.

La delegación local será la tercera en renovar en el país. Por la pandemia, el presidente Alberto Fernández decretó la suspensión de elecciones desde marzo del 2020 y extendió los mandatos. Ahora empezó el proceso de normalización. Y Cabello se movió rápido. En diciembre del 2021, los secretarios Generales afines convocaron a una reunión para respaldarlo como candidato de una lista de unidad. Los organizadores: el titular de Asociación Obrera Minera Argentina, Iván Malla, y Hugo Tobares, de la Unión de Trabajadores de Empresas Privadas de Limpieza (Uteplim).

Cabello, peronista, también pastor evangélico, diputado provincial, y tercero en la línea sucesoria del Gobierno, lleva 14 años al frente de la CGT San Juan. Empezó en 2008. Pasó las administraciones de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Supo construir poder a través de las relaciones con los mandatarios provinciales. De hecho, en agosto del año pasado, Cabello y Uñac anunciaron un convenio para la construcción de casas a afiliados de sindicatos de la central obrera. Son 24 los beneficiados. En la lista que difundieron se encontraban: Uocra, Luz y Fuerza, Estaciones de Servicio, Gráficos, Panaderos, Telefónicos, Del Vestido, Textil, Empleados de Farmacia, Uom, Gastronómicos, Casinos, Uta, Suteryh, Satsaid, Bancarios, Smata, Upcn, Aoma, Sacra, Atsa, Plásticos y Sipetax.

Afianzadas las relaciones con varios "compañeros" sindicalistas, Cabello se dedicó a buscar a algunos que estaban fuera del radar y que necesitaba, como Camioneros, Casinos y Foecyt. Principalmente Camioneros, por el número de afiliados, alrededor de 1.000. Fuentes calificadas dijeron que es parte de un armado "minero". Es decir, la columna vertebral del armado para la reelección está armada por gremios que nuclean a trabajadores que se relacionan directa o indirectamente con la minería, actividad pujante que está por encontrar un nuevo auge con el puntapié del proyecto cuprífero Josemaría.

Por eso, hubo varios sindicatos que no participaron del "cabildo abierto" de diciembre en las instalaciones de Aoma. Los secretarios Generales de Upcn y Atsa, José Villa y Alfredo Duarte, no asistieron, tampoco gremios más chicos, como el secretario General de Aguas y Gaseosas, Alejandro Kokot. Según trascendió, varios esperaron a que Villa, conductor del sindicato de estatales más fuerte, iniciara negociaciones para generar un armado alternativo a Cabello, sobre todo por su rivalidad manifiesta en varias ocasiones. No pasó. Y hay que dar algo por cierto: es improbable que suceda. No sólo porque "Pepe" está internado en Buenos Aires por problemas de salud, sino porque tampoco estaba en sus planes. Cabello no tiene rival. Lo que sí tiene son quejas en off hacia el proceso electoral que está vigente.

Son quejas que consideraron válidas. El puntal: la cantidad de secretarías creadas. "Son 85 lugares, cuando la Confederación tiene 60 sindicatos", señalaron algunos detractores a la propuesta del pastor. Además, el jueves pasado, ya con la autorización nacional en mano, Cabello convocó a los miembros de la actual comisión y a los que tenían aspiraciones para ocupar cargos. Según dijeron las fuentes, el cacique del sindicalismo no asistió, pero hizo repartir el listado con cada secretaría para que los presentes puedan poner qué lugar querían ocupar. "Así se decidió, dónde está la democracia", acotaron. También comentaron que "hay compañeros de sindicatos importantes que no están de acuerdo con la candidatura de Cabello, pero van a votar igual porque no prefieren pelear desde adentro de la estructura".

Ante este panorama, Cabello y afines preparan un "operativo clamor". Será ese miércoles 16. Estará Pablo Moyano, que llegará a San Juan para respaldar al actual delegado regional en nombre de la central nacional. No habrá rival. De haberlo, será una gran sorpresa para propios y extraños, porque técnicamente no hay tiempo. Ser candidato involucra pedir constancia de la federación nacional que nuclea al eventual candidato para que esté habilitado. Un movimiento que no podría pasar desapercibido. Alguien de Buenos Aires alertaría a Cabello. El 16 habrá disidencias, pero las fuentes consultadas fueron unánimes en su veredicto: "Nadie se le va a animar".