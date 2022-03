Un inesperado tema entró en la carrera por el botín político de Rivadavia

El esquema político de Rivadavia está en plena reorganización. Si bien falta para el 2023, este año es bisagra. Ahora hay que demostrar el trabajo en el departamento para después estar entre las opciones candidateables. Visibilizar es la cuestión de fondo. Sobre todo porque Fabián Martín no puede repetir al frente de la Municipalidad. Ya agotó los dos períodos consecutivos que habilita la Carta Orgánica y deberá dejar paso a uno de sus alfiles. El Frente de Todos, oposición en ese distrito, mira con ambición la silla municipal. Los comicios próximos son la oportunidad de arrebatarle el poder a Producción y Trabajo, que gobierna desde hace siete años. Hay una danza de nombres. Un joven del riñón de Sergio Uñac pica en punta por estas horas. La Junta Departamental no tiene la fuerza que parece. Otra funcionaria, en medio.

En la distribución de poder territorial, cada fuerza política apunta a un tema o área en la que tenga ventaja. En Rivadavia, tomó un rumbo particular, pero no menos válido: el cuidado del ambiente. Hasta parece una carrera de quién hace más al respecto en lo relativo a la temática. Los protagonistas: la Municipalidad y el secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara. El quid de la cuestión: el joven funcionario justicialista puso primera en el departamento, no como candidato, al menos por ahora, sino como articulador de las políticas de la cartera que conduce. Es inevitable. Amén de que Guevara sea rivadaviense, la Secretaría maneja estructuras importantes en ese distrito. Están emplazados: el Parque de Tecnologías Ambientales (Pta), el Centro de Educación Ambiental Anchipurac,el parque de la Biodiversidad, y las cooperativas que ponen los trabajadores.

El secretario de Estado de Ambiente, Francisco Guevara, con vecinos de Rivadavia.

La Secretaría, con rango ministerial, puso en Rivadavia camiones destinados a la esterilización de mascotas, también promueve la separación de residuos sólidos urbanos, el chipeo de perros potencialmente peligrosos y otras cosas más. No es algo específico. Es una política provincial que se aplica en los departamentos. Pero, como Guevara es militante territorial y tiene su base en el distrito, a través de Reencontrar -una biblioteca y espacio de fomento-, en e edifico de Libertador y Calivar lo empezaron a ver con atención. Hubo respuesta rápida, Martín apretó el acelerador a una iniciativa parada desde el 2020, los Barrios Saludables. El lanzamiento, el 2 de marzo de este año, tuvo bombos y platillos, acompañado de una movida publicitaria previa en las redes sociales en la que participaron hasta conductores televisivos.

Es cierto que la campaña también es parte de la gestión municipal, por supuesto, pero no puede dejar de interpretarse como una reacción a la acción de Guevara. Fuentes peronistas así lo tomaron. Una rama del justicialismo local aprovechó para chicanear: “Es joven, es un cuadro fecundo, un militante de la Jp, es lógico que Fabián Martín lo mire de reojo”. Desde el entorno del intendente le restaron importancia. “Es algo que estaba planificado y estos temas a nosotros nos interesan desde hace mucho”, dijeron de manera lacónica al ser consultados.

El intendente Fabián Martín, en el acto de lanzamiento de Barrios Saludables.

De momento, hablar de una candidatura es imprudente. Guevara mismo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que no es tiempo de hablar de eso, que está enfocado en la gestión. No obstante, las fuentes señalaron que tiene el Ok de Casa de Gobierno para proyectarse. “La idea es trabajar, no queremos quemar a nadie”, resumieron al respecto. Tampoco quieren desatar una interna peronista, que tradicionalmente son agresivas e implosionan. Porque naturalmente hay otros con aspiraciones. Un ejemplo es Leonardo Lorenzo, cara visible del bloque de concejales del Frente de Todos en Rivadavia.

Un punto aparte merece la Junta Departamental. Conducido por Ruperto Godoy, hombre cercano a Cristina Kirchner, el espacio está integrado por los candidatos de las primarias y generales del 2019. Adentro están: Marcelo Delgado -que ganó la Paso y enfrentó al actual jefe comunal-, Raúl Alonso, el giojista Facundo Perrone, el dirigente de base y asesor del Gobernador Matías Sotomayor, y el director provincial de Juventudes, Emiliano Paradiso. Guevara no es muy afín a formar parte de esa formación. Al ser un joven de confianza de Sergio Uñac, tiene un estilo que se diferencia al resto, quiere “incorporar a Rivadavia dentro del modelo San Juan”.

Por otro lado, está otra secretaria, que al igual que Pancho Guevara -como le dicen los amigos y compañeros-, está haciendo su juego. Es María Verónica Benavente, titular de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. La primera medida que “molestó” fue poner al secretario Administrativo de la Junta, Francisco Flores, como jefe de asesores de la repartición pública. Le trajo también disconformidad al interior de la cartera. La razón de la movida, al menos según indicaron las fuentes, es empezar a darle aire a la Junta y que no se repita la costumbre. “Es histórico, los militantes comienzan creciendo por fuera y después la Junta los liquida”, explicaron.

Ruperto Godoy ya dijo que trabajará para encontrar al mejor candidato. Es público. Pero en la Junta no están ni conformes ni disconformes con su habilidad al mando de la unidad justicialista. “La militancia está porque está y va a la Junta porque va, porque es su lugar, pero están atomizados, en el fondo es cuestionado su liderazgo”, indicaron.



¿Y si el candidato es Luis Rueda?



Todavía no se conoce cómo se elegirán candidatos ahora que el Código Electoral fue modificado y las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), eliminadas.Todavía no se sabe si efectivamente serán eliminadas pues hay dos presentaciones judiciales en contra y una medida cautelar. No obstante, hay quienes dicen que el tapado para Rivadavia es el subsecretario de Unidad de Gobernación y presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda. “El resto puede ser mascarón de proa”, expresaron. El concejal, Walter Vázquez, manifestó, en declaraciones televisivas, “Luis Rueda es nuestro candidato natural en Rivadavia”. “Tiene gran aceptación, no solamente en el bloquismo, sino en el frente”, acotó.