Nuevo envión para el Túnel de Agua Negra: una reunión en Chile ilusiona a los sanjuaninos

"Nosotros obviamente tenemos muchas esperanzas, cualquier cambio es mejor que lo que hemos tenido en los últimos 4 años", reflexionó este martes el ministro de Obras de San Juan, Julio Ortíz Andino, sincerándose sobre la realidad del ansiado túnel de Agua Negra. Ahora que ya no está Sebastián Piñera en el poder, a quien acusan oficialmente de freezar esta iniciativa binacional, se dará el primer paso formal en la resucitación de esta obra durante la gestión de Gabriel Boric.

"Hay un síntoma de eso: en la última semana de abril se va a realizar una reunión importante de alcaldes en la ciudad de Vicuña, en la Región de Coquimbo. Nos han invitado a tener una participación y hacer una presentación del túnel de Agua Negra, pero básicamente van a trabajar en cómo moverse con las actuales autoridades, para llevar adelante esta obra que todos esperamos, tanto de la provincia de San Juan como de la Región de Coquimbo", indicó el funcionario uñaquista en diálogo con Radio Colón.

No se confirmó quiénes viajarán a la IV Región, pero llevarán sobre el brazo todos los antecedentes que desde hace casi 50 meses descansan en un cajón. Tanto Piñera como Mauricio Macri no le dieron impulso cuando la obra ya tenía financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), múltiples estudios avalando su factibilidad técnica, elaborados por consultoras de renombre internacional y una licitación en puerta.

Ortíz Andino recordó "el desinterés que han tenido y tratando de descreditar o ir por fuera de la Ebitan (Entidad Binacional Túnel de Agua Negra)" por parte de los funcionarios piñeristas, en referencia al manto de dudas que plantearon en los últimos años respecto de la seguridad de los trabajos y hasta proponiendo una reubicación, es decir, que no se hiciera perforando la cordillera en Iglesia.

"Hicieron un concurso para buscar una alternativa, que lo hicieron unilateralmente no en forma conjunta como todos los estudios anteriores y se presentó una sola empresa chilena. La han declarado desierta por suerte", dijo aliviado el funcionario uñaquista.

También señaló que "los legisladores de la (IV) Región iban a trabajar mucho en que ese estudio no se iba a llevar adelante, pero al declararse desierta no será necesario y espero que no insistan en llevar adelante un estudio de ese tipo", reflexionó.

Ahora con Boric en la Presidencia, en el Gobierno de San Juan apuestan a que se pueda retomar la obra que promete cambiar la matriz productiva de la Provincia y que es estratégica para toda la región, uniendo Porto Alegre en Brasil con el puerto coquimbano. Sergio Uñac aprovechó la asunción de Boric este mes para refrescarle este asunto al flamante ministro de Obras nacional de Chile, Juan Carlos García, y se vino contento.