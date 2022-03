El arco político sanjuanino opinó sobre el discurso de Alberto Fernández de "guerra contra la inflación"

Este viernes, el presidente Alberto Fernández dio un discurso, que estaba previamente grabado, para comenzar la tan mentada "guerra contra la inflación". No hubo medidas concretas. Insistió en la importancia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que el Senado le dio sanción y dio a conocer que constituirá un "fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas". Para eso, convocará a todos los sectores de la economía nacional y que los ministros "no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias".

Dirigentes del arco político sanjuanino, oficialista y opositor, opinaron sobre las declaraciones del jefe de Estado. Hubo pulgar abajo de la izquierda, el Pro y Consenso Ischigualasto. Mientras que el justicialismo sostuvo que generó una expectativa positiva. Uno por uno, las opiniones:

Enzo Cornejo, presidente de Propuesta Republicana

"Una vez más Alberto Fernandez dejo en evidencia la falta de apertura e intenciones de diálogo, incluso con sus pares. Hoy Argentina atraviesa problemáticas que van desde la suba de la canasta básica de alimentos, el aumento de la nafta, hasta el desabastecimiento de gas, entre ellos también el tema del trigo, pero no considero que las medidas implementadas hoy por el Gobierno generen un impacto significativo en el bienestar de los argentinos.

Hoy no se llega a fin de mes, el precio de la carne es insuperable, no podemos pensar que la alimentación de los argentinos se base en harinas, lo cual no es nada saludable, hay problemas de fondo, la nafta es uno, temas que se evaden y que son los principales desencadenantes de la suba excesiva de precios."

Seguimos con un presidente ciego y sordo que no reconoce los problemas, que improvisa, que subestima a los argentinos, la guerra contra la inflación es de todos los días, como parte del estado debemos combatirla día a día, no un Viernes, no son temas que pueden esperar".

Matías Sotomayor, dirigente del Partido Justicialista

"Es una posición fuerte del Gobierno argentino que acompañamos ante la preocupación que tenemos todos y todas. San Juan no es ajeno a lo que está pasando con los precios internacionales y el problema de la inflación que crece y crece. Entonces me parece importantísimo un acuerdo, como que el que ayer se logró en el Congreso de la Nación, este suscripto por todos los sectores de la sociedad, principalmente los que son formadores de precios.

La gente necesita la tranquilidad en su bolsillo ante un mundo que está convulsionado. Están convulsionados los precios de las materias primas que produce la Argentina. Vamos a esperar muy ansiosos las medidas que tomen los ministros y ministras del Poder Ejecutivo. Me parece también que la convocatoria es loable que el Presidente de la Nación haga esta convocatoria. Creo y confío que estas cosas van ayudar a los argentinos y generar la discusión necesaria de que todos somos responsables ante una situación en el orden internacional que afecta la producción y los precios".

Marcelo Arancibia, presidente de Consenso Ischigualasto

"No hubo ningún anuncio concreto por parte del Presidente de la Nación, simplemente esto de convocar a empresarios y sindicatos a un acuerdo de precios, que viene fracasando desde las épocas de Ber Gelbard y Celestino Rodrigo a la fecha. De modo tal que es un gobierno que no tiene absolutamente ningún programa, ningún plan, ninguna idea para poder revertir esta crisis inflacionaria que está tomando una dinámica peligrosa y preocupante para los argentinos. A la inflación inercial, esta que en febrero fue de 3,7% en términos generales, 7,5% en alimentos, y en el caso de Cuyo, la más alta del país, se tiene que sumar el hecho de que el Gobierno habría acordado con el Fondo un programa que va a genera inflación.

La quita de subsidios y el aumento de tarifas va a tener un impacto inflacionario enorme, que sumado al incremento de combustible y gas como consecuencia de la guerra en Ucrania torna el panorama muy preocupante. Pero fundamentalmente por la presencia de un Presidente débil que ha quedado en minoría en el Congreso, dubitativo y que no demuestra tener determinación ni ideas para ordenar la economía argentina".

Cristian Jurado, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores

"Para nosotros no un programa ni paquete de medidas concretas. Atinó a hablar sobre un fondo de estabilidad, que no terminó de anunciar específicamente. Parece que los ministros lo van a anunciar mañana. Después habló mucho sobre el acuerdo con el Fondo, que para nosotros es reconocer la estafa del macrismo. Es un acuerdo que trae aumento de tarifas y sacar los subsidios. Habló de Ucrania y dejó entrever que por eso no puede haber un control sobre la economía. Y para nosotros el Gobierno vuelve a hacer algo que no funcionó, la de una mesa de negociación con los formadores de precios. Es una medida en la que el Gobierno termina reculando ante las presiones de los sectores productivos.

Habló de la Ley de Desabastecimiento que dijo que la iba a explicar cuando hubiese correlación de fuerzas. Eso para nosotros es que no la va a aplicar. Con Vicentín no lo hizo y quedó en la nada. Nos da a pensar que más medidas para una guerra o una batalla, dijo más de lo mismo. Para nosotros tiene que anunciar congelamiento de precios de los productos de la canasta familiar, y a esos mismos productos quitarles el IVA. Y concretar la Ley de Desabastecimiento. Si hay algún productor que remarque especulando con las ganancias, que haya sanciones efectivas que llegue como última instancia a la expropiación. Y ante, que haya control de precios que realmente sea efectivo".

Marcelo Orrego, diputado nacional de Juntos por el Cambio

El santaluceño puso en sus redes sociales: "Vacío: así fue el anuncio del Presidente para combatir la inflación. Mirar al pasado y tirar la pelota a otro lado. No hay plan ni hay medidas claras. Un tema tan delicado como la inflación merecía mucho más que un discurso o solo una carta de intención".