Oficialismo y oposición de San Juan acompañarán el acuerdo del Gobierno con el FMI

Este jueves, tras dos días de debate en comisiones, la Cámara de Diputados de la Nación discute en sesión especial el acuerdo del Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (Fmi). En el recinto no está los legisladores de La Cámpora. Casa Rosada logró un entendimiento con Juntos por el Cambio para sacar a flote el proyecto que consta de dos artículos. Los legisladores sanjuaninos darán el Ok. Los que responden al Frente de Todos votarán en pleno. Los que responden a la oposición convalidarán, pero lo harán luego de que el Gobierno quitó el artículo dos, que especificaba el plan económico de la administración del Presidente.

En la previa de la sesión, el presidente del cuerpo, Sergio Massa dijo que “estamos discutiendo un acuerdo que cuando uno mira los últimos 20 acuerdos que ha firmado el FMI con otros países es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni jubilatoria, ni en los sistemas de impuesto ni laboral”. Destacó el consenso logrado con la oposición: “Todos trabajamos entendiendo que este es un momento bisagra y que es clave que tengamos esta solución para evitar una catástrofe". Luego dio inicio al debate en el recinto.

Uno de los primeros sanjuaninos en dar su discurso ante la Cámara fue el diputado Walberto Allende, que también participó activamente en las reuniones de la comisión de Finanzas. "Hay que destacar la predisposición de cada uno de los bloques que prioriza los intereses de la Argentina. Por eso, tanto la diputada Graciela Caselles y la diputada Fabiola Aubone, creemos que no es el mejor acuerdo, pero estamos convencidos de que es el mejor acuerdo posible", dijo. De esa manera, anticipó el voto afirmativo de los tres alfiles uñaquistas.

Junto a @alferdez, @SergioMassa y gobernadores, dialogamos sobre la importancia de alcanzar un acuerdo en el Congreso, que signifique un punto de equilibrio, honrando las deudas internacionales contraídas anteriormente, sin descuidar el presente y el futuro de la Argentina. pic.twitter.com/Wvo4mrc68F — Sergio Uñac (@sergiounac) March 8, 2022

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, ya había respaldado el acuerdo, junto con otros gobernadores del país, en una reunión que hubo con el Presidente hace dos días. También participó de las comisiones. "Junto a @alferdez, @SergioMassa y gobernadores, dialogamos sobre la importancia de alcanzar un acuerdo en el Congreso, que signifique un punto de equilibrio, honrando las deudas internacionales contraídas anteriormente, sin descuidar el presente y el futuro de la Argentina", escribió en su cuenta de Twitter.

Por el Frente de Todos, el ex gobernador José Luis Gioja, primero hizo un repaso por el proceso de la toma de deuda por parte del ex presidente Mauricio Macri. Habló del "abismo" que significó el préstamo con el Fmi. "Se usó para pagar deuda privada y sostener la bicicleta financiera", sentenció. "Hoy venimos a despejar esa sombra, no es la elegimos, es la que nos legó la negligencia", siguió. Con el acuerdo, "podemos poner definitivamente de pie a la Argentina".

En tanto, Marcelo Orrego y Susana Laciar, se plegaron a lo consensuado con Juntos por el Cambio. Así lo expresó Orrego vía Twitter. "Los miembros del Frente Juntos Por El Cambio hemos resuelto que no vamos a permitir que el país vaya a Default. Como siempre, vamos a priorizar el bienestar de la gente, parar con tanta incertidumbre y dolor en la sociedad", escribió. Y continuó: "Sin embargo no acompañamos el plan económico que quisieron anexar que tenía como único fin aumentar el gasto público subiendo impuestos y ahogando al sector privado".