Empezaron los roces entre Feinmann y Lanata: “No me rompás las pelotas”

Eduardo Feinmann arribó, desde Radio Rivadavia, a la primera mañana de Radio Mitre, quizá el segmento más escuchado de la radio argentina, en el pase mediático del año.

Marcelo Longobardi dejó la vara muy alta en lo que hace a rating, y Eduardo Feinmann enfrenta un desafío, en el que seguramente terminará de fidelizar la audiencia con sentimientos antikirchneristas más mercados.

El pase del lunes, el primero, entre los dos, fue un éxito en vivo y en la reproducción de la grabación más tarde, en distintas plataformas audiovisuales.

Pero la pax mitrista duró poco. Hoy ya Feinmann le reprochó a Lanata su abuso del cigarrillo, dentro del estudio de la radio.

Lanata, donde vaya a trabajar, incluye como cláusula contractual que lo dejen fumar, sean estudios de radio, de televisión, u oficinas de algún medio gráfico.

Feinmann, por su parte, es una especie de cruzado contra cualquier sustancia, legal o ilegal, que el hombre consuma y altere mínimamente sus ánimos, o afecte en lo más nimio, su salud.

Sus panegíricos contra el alcohol y la marihuana son piezas de colección en los anales de lo más bizarro de los medios nacionales.

Hoy, mientras Lanata (por quién, aseguran, Longobardi abandonó Radio Mitre) terminaba el pase, prendió un cigarrillo, lo que derivó en el siguiente diálogo:

Eduardo Feinmann: - ¡No te prendas el pucho! ¡Esa porquería!

Jorge Lanata: -Eduardo, Eduardo, si vamos a vivir juntos vos te tenés que acostumbrar a que yo fumo.

E.F.: -Pero te cuido la salud, Jorge. No fumés esa porquería; es veneno. Te quiero cuidar.

J.L.: -Yo te entiendo, pero dejá que me cuide solo. No me rompás las pelotas.

Por ahora todas son risas y chistes, pero con Longobardi pasaba lo mismo. ¿Terminará igual?