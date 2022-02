Interna oficial: Hebe echó a la portavoz del gobierno de Alberto Fernández

En una entrevista radial con AM 530, Hebe de Bonafini compartió un hecho que no se conocía, que la tuvo como protagonista junto con la vocera del gobierno nacional, Gabriela Cerruti. Además, aprovechó para castigar al presidente Alberto Fernández.

Bonafini aseguró que Cerruti "Después de mi carta pidiendo paro general a los compañeros trabajadores me habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti. Vino a la Casa de las Madres y trató de convencerme”.

La dirigenta de los DDHH, que calificó a Cerruti como “esa que manda el Presidente a decir que hoy lo queremos a Putin y mañana no lo queremos”, dijo que la vocera llegó para decirle que "yo estaba equivocada, que nada va a aumentar y que todo está bien. Ella, en calidad de funcionaria, vino a la Casa de las Madres y trató de convencerme, pero yo no digo cualquier cosa, leo antes, consulto con mis compañeras, con mis compañeros. Personas que saben más que yo en economía, por ejemplo”.

Hebe sostuvo que “cada uno quiere su propio destino, está atado por algo, pero cuando ella (por Cerruti) vino a decirme que estaba equivocada, al final me calenté y la eché”.

“A Alberto no le creo”

Hebe tampoco ahorró críticas para Alberto Fernández, al que comparó con Carlos Menem.

Según la dirigente, se dedica a “engañar, como hacía Menem con las odaliscas, con el Fondo. No me gustan los discursos del presidente. No le creo", remató.