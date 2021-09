Otra que tire y pegue: candidata cierra campaña frente al Congreso, ¡en portaligas!

El hielo lo rompió la frentetodista Victoria Tolosa Paz, quien confirmó que "en el peronismo siempre se garchó".

Al ratito la siguió la radical macrista santafesina Carolina Losada, ex periodista independiente, con un mensaje en el que se mostraba con un escote profundo y le decía a sus probables votantes: "Están muy calientes".

Ahora suma a esta campaña del morbo una candidata que, nobleza obliga, es la que tiene el derecho natural de apelar a estas armas, ya que las reivindicó toda la vida como modo de ganarse el sustento.

Cinthia Fernández, precandidata por el partido Unite, que llevó a José Luis Espert como candidato a presidente en 2019, cerró su campaña con un mensaje en redes sociales donde se la ve frente al Congreso de la Nación, en el que aspira a ocupar un escaño como diputada, en portaligas.

La vedette y panelista justificó su decisión, considerando que "así van a escuchar mi causa"

Fernández parafraseó el clasico tanguero de una verdadera rupturista como Tita Merello: "Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cu... es lo que ofrezco y nada tengo para decir. Tal vez si me escucharan tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. La cuota nunca llega, más nadie te lo acelera si total la madre espera y ya no puede ser así. Voy por ahí", cantó en el video que se podrá ver desde esta noche en sus redes sociales.