Elecciones 2021: qué dicen las encuestas en Buenos Aires, un territorio clave

Las encuestadoras están, algunas al menos, al borde de otro papelón. Sus trabajos vienen siendo muy castigados por no poder interpretar el sentimiento del votante, y pronosticar resultados que no sólo no se dan, sino que, a veces, son todo lo contrario.

Centrarse en el resultado de una consultora es quedarse con una parte muy chica del panorama.

Este relevamiento de varias empresas del rubro sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires arroja un promedio, pero verificar los resultados de cada una no da ninguna seguridad.

Los analistas coinciden en que el resultado, en Buenos Aires y en el país, será apretado. Voces del Frente de Todos aseguran que “si ganamos por un solo voto, vamos al Obelisco”.

El promedio le da el triunfo al Frente de Todos por algo más de cinco puntos. Sin embargo, algunas consultoras tienen un triunfo de Juntos, con la suma de las candidaturas de Diego Santilli y Facundo Manes, por más de 8 puntos, como Giacobbe & Asociados. Esta encuestadora se mostró más cercana al macrismo tras la muerte hace unos meses de su fundador, y el ascenso a la conducción de su hijo, Jorge.

Otra consultora que pone muy por arriba a la suma macrismo-UCR por sobre Victoria Tolosa Paz es Opinaia, que le da 6 puntos de ventaja a la oposición. Esta es una consultora especialista en relevamientos de mercado, con sedes en Argentina, México, Brasil y España, que opera 100% online, y llega a pagar o entregar premios a los que voluntariamente respondan relevamientos.

En el sentido contrario encontramos resultados contundentes del Frente de Todos en las encuestas de EpySU (más de 15% de ventaja para Tolosa Paz) y en Ricardo Rouvier y Asociados: este último, muy ligado a sectores kirchneristas del Frente de Todos, estima una ventaja del oficialismo de 10 puntos.

En lo que todas las encuestadoras coinciden es en el triunfo del macrilarretismo, con Diego Santilli, sobre la esperanza blanca radical, Facundo Manes, en la interna de Juntos.

Rouvier alienta las esperanzas del mediático neuro científico colocándolo apenas dos puntos por debajo del “Colo”, mientras que UBA-Opsa pone a Manes a 3.5% de la paridad. En el resto de los trabajos es victoria clara de Santilli en la interna, con diferencias que se estiran hasta los 14 puntos.

Fuera de la discusión de las grandes fuerzas políticas de la provincia, y lejos en los guarismos, aparece Florencio Randazzo promediando el 5.5%, con pico de 11% y piso de 3.

José Luis Espert, el economista ultra liberal de gran exposición pública en los medios opositores, obtiene, en el cálculo final, un 6.4%. Algunos aseguran que sacará más de 9%, y otros, que apenas superará los 3.

Sea el número que sea, es casi seguro que tendremos a Espert en las generales, cinchando por “la libertad” en tándem con su espejo porteño, Javier Milei.

Según las consultoras, la izquierda repetirá la pésima elección pasada- el promedio le da apenas por encima del 3%, con los datos de algunas consultoras que la ubican unas décimas por sobre los 5 puntos, y otra que pone a Nicolás del Caño directamente fuera de noviembre.

El alto número de indecisos, a menos de dos semanas para los comicios, torna a estas cifras sumamente volátiles. Según el cociente de los trabajos particulares aún no ha decidido su voto un 14.5% de los bonaerenses.