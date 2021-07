Cómo es el proyecto de ley que prohíbe a no vacunados la entrada a lugares públicos en San Juan

Cuando crece el debate en el país sobre la constitucionalidad de diferenciar entre vacunados y no vacunados para acceder a ciertos lugares o actividades con público, en San Juan se acaba de presentar un proyecto de ley que establece prohibiciones para quienes no estén inmunizados en la Provincia.

La vacuna contra el coronavirus no es obligatoria en Argentina, por eso cualquier iniciativa que no vaya en ese sentido genera contrapuntos. El proyecto de ley sanjuanino fue presentado este miércoles por el bloquista Andrés Chanampa y establece la creación del "Pase Verde", que es un certificado que acredita el suministro y aplicación de las vacunas, expedido por organismos de Salud Pública competentes y que da cuenta de que la persona recibió "el esquema vacunatorio correspondiente". Como autoridad de aplicación, establece al Ministerio de Gobierno.

"A partir de la vigencia de la presente ley, toda persona que no posea el Certificado “Pase Verde”, le queda prohibido el ingreso a bares, restaurantes, cines, teatros, eventos deportivos, culturales, transporte de media y larga distancia y respecto de distintos espectáculos de concurrencia masiva, ya sea en espacios cerrados o abiertos, de concurrencia pública o privada y demás lugares que establezca la reglamentación a dictarse, respetando el espíritu de la presente ley", dice la iniciativa.

La normativa comprende a personas mayores de 60 años que deben presentar certificado de dos dosis, excluye a los que recibieron Sputnik V y que no han podido acceder a la segunda dosis; personas mayores de 18 con al menos una dosis; y personas que hayan padecido COVID y hayan sido dadas de alta con el tiempo que fije la certificación.

Argumentos

"Es una iniciativa que venimos hace un tiempo trabajando en esto. No lo he consultado con el Comité COVID pero como diputado tengo la obligación de presentar lo que crea conveniente, se analizará en comisión. Con quien hablés de Salud Pública va a decir que no hay manera de combatir este virus que no sea vacunándose, más allá de que la persona no quiera que es un tema personal de cada uno", justificó Chanampa en diálogo con Tiempo de San Juan.