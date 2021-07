Candidatos de Juntos por el Cambio: consenso arduo, no más de tres listas y una danza compleja

Hasta que no se produzca en las próximas horas un encuentro cara a cara con todos los involucrados, los aprontes para definir candidaturas, listas y consensos posibles en San Juan con vistas al cierre para las Paso el sábado próximo será como mínimo desordenada.

Esa reunión sería este jueves, y hasta ese momento habrá que esperar lances individuales. Cada uno jugando su juego, defendiendo lo suyo. De allí, deberían armonizar una estrategia de conjunto, lo que parece de alta complejidad y con cierta incertidumbre sobre los heridos que dejará esta etapa que vence el último minuto del sábado.

Antes de eso, las cartas comienzan a mostrar la pinta. A diferencia del oficialismo, no hay un solo campamento, hay uno por partido. No hay alguien que decida por todos, aunque el pivoteo de Marcelo Orrego es inocultable y hasta excluyente para cualquiera. Blanden nombres, pronuncian hipótesis, todo está por verse.

A coro cantan que buscan el consenso. Pero ese idealizado consenso total parece lejos, podrá ser consenso de dos o tres juntos frente al resto, como por ejemplo Producción y Trabajo con el Pro. Lo que dejaría una posible interna de dos o tres, con Actuar por otro lado y los autoconvocados por otro. Esa es la mesa de ensayo que más se escucha.

Cuando suene la campana de la cumbre general, cada cual acudirá con su estrategia, su postura y sus candidatos. Un repaso ligero indica lo siguiente:

-Producción y Trabajo: El orreguismo (ex basualdismo) es la columna vertebral de la coalición opositora, todo gira a su alrededor, es el partido que tiene a los intendentes, mayor cantidad de concejales y dirigentes. Son los dueños de la lapicera, la propia y buena parte de las expectativas ajenas.

Lo único que tienen clarísimo es que en este turno parlamentario quieren a uno de los suyos al tope de listas. Todo bien con el resto, pero por que habrán de entregar una banca a otro partido, si es que es muy probable que obtengan un solo lugar en el Parlamento, que es justamente el que deja el macrista Cáceres.

En esa condición de carabela nodriza piensan sólo en poner a uno de los suyos. Y allí es donde se bifurcan los senderos. La opción más poderosa es el intendente Fabián Martín, pero él mantiene firme su autoexclusión, salvo que vean –dicen- un movimiento raro enfrente y deban apostar todo. Fuera de él, todo el resto de las opciones son parecidas en cuando a punch electoral, ninguna descolla, todas dependen del acompañamiento y del espacio interno.

A Orrego, la opción que más le gusta es la de Susana Laciar. Argumenta en las mesas internas que se lo pide Basualdo. Pero resulta que Basualdo anunció que se va del Senado y lo reemplaza justamente Laciar. Si el alejamiento se concreta y Laciar es electa diputada, ¿quién reemplazaría al senador? La respuesta es Colombo. Chan.

Otra opción es Nancy Picón, diputada provincial allegada a Martín. Se manejó mucho en los últimos días, pero no conforma mucho a Orrego. Aunque él no lo dice, no le gustó que lo primerearan con el nombre. Otra opción que se escuchó en las últimas horas es un funcionario santaluceño de apellido Achem. Se verá a medida que vayan viendo qué es lo que haya enfrente, esperan una encuesta.

-Pro: Ya lo anticipó la bomba de Tiempo hace 10 días: Eduardo Cáceres quiere la reelección, aunque está involucrado en el escándalo de la denuncia por violencia de género que le hizo Gimena Martinazzo. Si recibe un fallo absolutorio antes de la inscripción –aunque sea no firme-, se presenta. Pero las horas pasan, el sábado se acerca, y eso no ocurre.

La alternativa es acordar con Orrego una lista en común, con quien tienen excelente relación e intereses similares. En ese caso, sería para ocupar el segundo casillero, muy posiblemente con el nombre de Enzo Cornejo si lidera la lista una mujer. Si es un hombre, podría ser Verónica Bendetto, cercana al propio Cáceres. Eso es lo que se habló en un zoom con Bullrich este martes.

-Actuar: Piensan que Rodolfo Colombo es el candidato natural del consenso, que después de Orrego y Martín es el dirigente más importante. Y como ninguno de los dos puede o quieren ser, le tocaría automáticamente a él.

Como ya saben que eso no va a ocurrir porque, como se citó, en Producción quieren a uno de ellos y Colombo no es uno de ellos, ahora analizan la estrategia a aplicar. Llegarán a la reunión plenaria con una encuesta para reclamar esos derechos, ahora piensan en los argumentos para cuando se ponga pesada la pista.

Cuentan también a su favor que ante cualquiera que no sea Fabián Martín no es una utopía ganar la interna, sí es un gran desgaste que prefieren evitar. Verán en estas horas hasta donde las da la nafta y la audacia para desafiar al campeón. ¿Hay una carta guardada? Sí, un llamado desde Buenos Aires que dicen podría llegar a los cuarteles generales señalando a Colombo al tope de la lista. Dicen ellos que podría ocurrir.

-UCR y Dignidad Ciudadana. Dos partidos que son minoritarios, pero tienen tradición y caudal electoral. En el orreguismo recuerdan que en el 2019 los radicales le anunciaron a último momento que competirían en 3 departamentos y terminaron presentando candidatos en 18 (salvo Santa Lucía), incluido en Rivadavia contra Fabián Martín. Por eso quieren esperar para ver. Por ahora, Falcón orejea una candidatura, se verá si es para negociar o no. Y hacen causa común con Fabián por Picón porque la reemplazarían en la Legislatura, aunque es improbable que ocurra.

Por el lado de Dignidad, dicen que su integración ha sido desinteresada y en apoyo. Más aun teniendo en cuenta que son nuevos en el espacio, y lo que más les interesa es hacerse fuertes para el 2023 donde sí se harán oír.

Quedan los autoconvocados, son diversos e impredecibles. A tener en cuenta para todos que para fiscalizar la interna hace falta unas 3.000 personas para cualquier lista. Militantes entusiastas en terreno pantanoso, no es un dato menor.