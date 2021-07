Martinazzo, luego de la bomba en el PRO: “Avanza más rápido la causa Benedetto-Martinazzo que la causa Cáceres-Martinazzo”

Otra bomba estalló en el PRO de San Juan. En el marco de la causa Benedetto-Martinazzo, que investiga el Tribunal de Disciplina del PRO, se dio una declaración que puso en tela de juicio el manejo de fondos de campaña por parte del presidente del partido, Enzo Cornejo. Por el momento, son dos las causas que tiene el Tribunal de Disciplina del PRO. La denuncia de Martinazzo por violencia de género al diputado nacional Eduardo Cáceres y la denuncia de la concejal rawsina, Verónica Benedetto, contra Martinazzo por cobros indebidos. En diálogo con Tiempo de San Juan, Martinazzo analizó el avance de los procesos y dijo: “Avanza más rápido la causa Benedetto-Martinazzo que la causa Cáceres Martinazzo”.

Gustavo Tabachnik, abogado de Martinazzo, insistió con las distintas celeridades para investigar las causas que involucran a su defendida. “La causa Martinazzo-Cáceres está paralizada y la otra avanza más rápido cuando el orden cronológico de las presentaciones es al revés”, cerró el abogado.

Luego de apuntar a la forma en la que avanzan ambas causas, detalló lo que pasó con la declaración de María Eugenia Raverta, que salpica a Cornejo.

La declaración de Raverta, quien se encuentra alejada de la política actualmente, se dio en el marco de la denuncia de Benedetto a Martinazzo, denunciada por obligarla a ella y a otros tres concejales a entregarle el 20% de sus sueldos en forma sistemática.

Raverta fue concejal de Capital y afirmó ante el Tribunal de Disciplina que le dio cheques por $380.000 a Cornejo, cheques para campaña en el 2015 y 2017 y no sabe qué hizo él con el dinero, solicitado para campañas publicitarias -tanto en medios como en cartelería-. Presentó documentación y chats certificados ante escribano público.

Gustavo Tabachnik, abogado de Martinazzo, informó que el Tribunal de Disciplina no le permitió a su defendida escuchar las audiencias y que él puede estar, pero no tiene la posibilidad de preguntar ni menos repreguntar. El letrado informó que tras la declaración de Raverta, realizada el pasado 30 de junio, hay una denuncia formal para que se investigue lo que informó la ex concejala de Capital.

Pero que allí se presenta un problema, porque la denuncia recae en el Consejo Directivo, presidido por Cornejo, el apuntado. Si no puede hacerse cargo de la denuncia, pasa al Tribunal de Disciplina, que también está denunciado.

Hubo también problemas internos en el Tribunal de Disciplina del PRO. Primero estuvo integrado por Verónica Benedetto y Pedro Calvo, ambos debían juzgar qué hacer con Cáceres tras la denuncia de violencia de género. Pero cuando Benedetto denunció a Martinazzo, se tuvo que armar un nuevo Tribunal, integrado por Adriana Montilla, Itatí Avellaneda y Bruno González, los tres abogados.