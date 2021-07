Apoyo con armas al golpe de Estado en Bolivia: mirá qué funcionarios macristas fueron denunciados

Días atrás Bolivia denunció oficialmente por medio de una conferencia de prensa de su Canciller, que Argentina, en noviembre de 2019, cuando gobernaba Mauricio Macri, envió armas y municiones al incipiente golpe de estado boliviano que derrocó al presidente Evo Morales.

La asonada militar colocó en el sillón presidencial a Yanine Añez, una mujer que fue investida en el cargo por un militar con ropa de fajina y reconocida como mandataria legal en cuestión de horas por Mauricio Macri.

Una contradenuncia mediática intentó aclarar que los involucrados, el jefe de la Fuerza Aérea boliviana y el propio Mauricio Macri, eran inocentes y la misiva había sido una falsificación.

Pero poco después, la aparición de una copia archivada en Argentina desmontó la desmentida.

Ahora el ex camarista y abogado Eduardo Freiler denunció penalmente a ex funcionarios, entre otros cargos, por "contrabando agravado" y "tráfico ilícito de armas de fuego y municiones".

Los denunciados son:

Mauricio Macri, ex presidente, Patria Bullrich, ex misnitra de Seguridad, Oscar Aguad, ex ministro de Defensa; Jorge Faurie, ex Canciller; Fulvio Pomeo, ex Secretario Consejero Presidencial de Seguridad; Normando Álvarez García, ex embajador argentino en Bolivia y actual ministro de Trabajo jujeño; Gerardo Otero, ex director de Gendarmería; y Enrique Amrein, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea.