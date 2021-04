Las 10 frases políticas más picantes que dejó el Gobernador en su speech

El discurso de Sergio Uñac en la Legislatura para el inicio de sesiones ordinarias tuvo varios pasajes de fuerte contenido político, con el eje en lo que pasó y en lo que está por venir con la pandemia, y en este año electoral que tendrá campaña para elegir diputados nacionales. Pidió a los sanjuaninos no bajar los brazos y trabajar unidos; y les envió a los que tienen aspiraciones a llegar al Congreso un sólido mensaje sobre la campaña, pidiendo dejar de lado las confrontaciones, y sobre el rol de los elegidos, que sea centrado en los intereses provinciales y no en los personales o partidarios.

Estas son las 10 frases políticas más importantes que dejó Uñac en su speech:

-"Somos autocríticos, y nos hemos planteado en muchas ocasiones qué podríamos haber hecho mejor, y cómo hacerlo mejor. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, aun sabiendo que nunca es suficiente ante una situación de estas características. Insisto, hicimos lo mejor, pusimos todo, y fundamentalmente permanecimos cerca, escuchando, decidiendo y cuando fue necesario, corrigiendo".

-"Fuimos capaces de superar este 2020 y seremos capaces de superar lo que resta".

-"El Acuerdo San Juan fue una respuesta; la reacción de una Provincia que no quería resignar futuro; una construcción colectiva que contó con el aporte y el compromiso de todos los sectores. Con gran madurez cívica y con la responsabilidad que la situación requería, dialogamos, discutimos y acordamos".

-"Decimos que somos una sociedad resiliente, capaz de renacer, de encontrar en la adversidad la fuerza y el coraje para recuperarse. Lo hemos hecho en varios pasajes de nuestra historia reciente".

-"Fuimos una de las primeras provincias en tener su economía activada. Tenemos, a pesar del contexto, una economía de pie, trabajando y los diferentes sectores reactivados y con proyecciones alentadoras. Nuestro nivel de empleo se ha recuperado y el presupuesto provincial ha seguido inyectando liquidez al mercado local. El 2021 tiene perspectivas económicas que nos permiten pensar en una recuperación de los niveles de crecimiento".

-"Tenemos la obligación de atender el escenario que marca la posible segunda ola de coronavirus en la provincia; pero también, el mandato de pensar en la recuperación, y estos datos muestran el camino de la misma".

-"Somos conscientes de que enfrentamos un año con incertidumbre, sabemos que el escenario puede cambiar y que a lo mejor las condiciones que hemos pensado no se dan o son distintas a lo que esperamos. Pero somos optimistas, tenemos esperanza y por sobre esto tenemos la obligación de proyectar siempre un futuro mejor".

-"A nadie escapa que iniciamos un año electoral, tuvimos la intención de simplificar el proceso suspendiendo las PASO y si bien muchos compartieron la propuesta finalmente iremos a primarias en agosto y a generales en octubre. Nuevamente la actividad política estará en el escenario; demostremos con hechos que somos capaces de debatir, que la política es y debe ser confrontación de ideas y no de personas".

-"Como Gobernador quiero destacar que por encima de la victoria de uno u otro partido están los intereses de San Juan. Necesitamos diputados nacionales que sostengan el desarrollo y las políticas de crecimiento. No es una elección menor, quienes se sometan a este proceso deberán asumir esas prioridades y comprometerse con San Juan por encima de otros intereses".

-"Sigamos, no bajemos los brazos, hemos vivido una situación difícil y no puedo prometer que lo que viene no sea difícil también. Pero lo que puedo asegurar es que si nos mantenemos juntos y unidos será posible. Juntos y unidos para asumir los desafíos del presente. Juntos y unidos para construir el futuro. ¡Sanjuaninas y sanjuaninos, siempre juntos y unidos!".