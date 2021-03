Se presentó el Frente Opositor pidiendo una gran PASO y Orrego duda

Habrá PASO y la confirmación movió el avispero político. Tal como indicaron a Tiempo de San Juan, ADN, la Cruzada Renovadora, una parte del PRO y de la UCR, quieren que la oposición compita toda junta en una gran interna de cara a las elecciones de agosto. Buscan estar dentro del Frente Con Vos, encabezado por el diputado nacional Marcelo Orrego, quien en diálogo con radio Sarmiento, se mostró con dudas de armar una gran alianza.

En la presentación realizada en un conocido hotel céntrico de San Juan, los principales referentes de los espacios políticos tomaron el micrófono para pedir que la oposición se una de cara a estas elecciones. Están convencidos que la mejor alternativa es ir en conjunto y armar una gran oferta electoral con múltiples listas para competirle al peronismo. Si no se abre la chance con Orrego, coincidieron en la existencia de un plan B, que les permitirá encarar de forma independiente, sin el orreguismo, estos comicios.

Consultado sobre el tema, Orrego dijo en radio Sarmiento que para armar una gran PASO con varias listas lo importante es generar un acuerdo lo suficientemente profundo que no tenga como fin solo participar en conjunto en las elecciones. "La idea es que no sólo nos unan los valores, sino también una mirada programática a futuro. Juntarse por juntarse tampoco va a ser bueno si no tenemos una coincidencia en las miradas e incluso en los referentes nacionales, no tiene sentido", indicó en la emisora.

Dignidad Ciudadana siguió un camino diferente a los otros opositores. Irán dentro del Frente Con Vos, según dijo a este diario el dirigente Alberto Sánchez. Al menos todo el diálogo está encaminado para que eso suceda.

Los que irán por afuera es el Socialismo, que supo ser socio en las anteriores elecciones de ADN. Para estos comicios irán solos, por afuera de este gran frente opositor que buscan armar varios sectores.