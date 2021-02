Aumento del boleto de colectivos en San Juan: qué dicen en Gobierno

Tras conocerse en la provincia por primicia de Tiempo de San Juan que los empresarios del transporte local, nucleados en ATAP, pidieron un aumento del boleto al Gobierno, el secretario del área, Jorge Armendáriz, no descartó nada.

"El primer conocimiento es por los medios, todavía no tengo la nota fehaciente en mi escritorio, de que ATAP iba a realizar un pedido al Ministerio de Gobierno por el cual solicitan readecuación de la tarifa del colectivo. Cuestión a la que no somos ajenos ni estamos olvidándonos. Siempre se ha hecho reajuste de tarifa a principio y mitad de año. En San Juan gracias a la intervención del Gobierno de la provincia y decisión del gobernador Uñac la tarifa está congeladas, sin variantes desde julio de 2019", expresó Armendáriz en diálogo con Radio Colón este viernes.

Y agregó: "No escapa a los sanjuaninos ni a todos los usuarios los incrementos que se han sufrido en el transporte tanto como los sueldos, hace poco padecimos un paro que llevó a que los sanjuaninos no tuvieran servicio por un día y ni hablar de lo que han sido aumentos de insumos y de combustible. Se está evaluando, seguramente en la mañana de hoy me va a llegar porque tengo entendido que ya está presentado, vamos a estar trabajando en ese pedido porque realmente vemos que como está el valor boleto es insostenible la situación".

Esta última frase no es menor, ya que el funcionario dejó abierta la posibilidad de que se conceda un aumento en el pasaje que pagan los sanjuaninos por andar en colectivo.

Según confirmaron desde ATAP a Tiempo de San Juan días atrás, hicieron una presentación formal en Tránsito y Transporte, pidiendo que el pasaje común pase de $22,90 a costar $32,60 y el escolar $10, contra los $7 fijados en la actualidad. Dicen que tienen un estudio de costos que avala la solicitud.