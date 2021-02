El dilema de la Ruta 40 Sur: la Provincia busca hacerse cargo de la obra

En Vialidad Nacional estudian una presentación que hizo el Gobierno de San Juan para acelerar los trámites de relicitación de la obra de Ruta 40 Sur, donde figura la intención de la Provincia de hacerse cargo de los trabajos, según dijo a Tiempo de San Juan el titular del organismo nacional en la delegación local, Jorge Deiana. Sergio Uñac viajó en estos días a Buenos Aires para pulir estos acuerdos.

A la ya compleja historia de la repavimentación y ensanche de la conexión con Mendoza, que quedó trunca hace un año, desde que la empresa mendocina Green se declaró en concurso de acreedores y todo quedó en un stand by que depende de la Justicia; se suman los daños provocados por el terremoto del 18 de enero.

La idea es que la empresa que está concursada se retire de las obras, directamente que se rescinda contrato, pero eso no está resuelto administrativamente, dijo Deiana. Además se busca que se liciten las obras faltantes.

Esta transformación de la Ruta 40 Sur se desarrolla en dos tramos, ubicados entre Pocito y Sarmiento. Viniendo desde Mendoza, uno es de Tres Esquinas a Cochagual que quedó al 28%, y el otro desde Cochagual a la Calle 8 está en un 9% de avance. La obra debiera haber estado terminada en mayo del año pasado.

“Está tan atrasada que la intención del Gobierno de la Provincia es a partir de esta problemática que no es solamente que no está la obra sino que hay muchos problemas de tránsito es que se retomen las obras. Entonces la Provincia está ofreciendo ser comitente hasta tanto esto se resuelva”, dijo Deiana.

Según el funcionario, esta intención del Ministerio de Obras local muchas veces se charló antes pero ahora se ha oficializado. ¿Qué quiere decir ser comitente de la obra? Se traduce en que la Provincia licita y en algún caso, como pasó con la Ruta 40 Norte, podría financiar con la devolución nacional a posteriori.

No obstante, para dar este paso, la Provincia debe esperar que se destrabe el problema judicial. “Vialidad Nacional no puede desentenderse del tema de rescisión del contrato, no hay forma que la haga la Provincia porque el contrato lo tiene Green con Vialidad Nacional (son dos contratos)”, aclaró el funcionario.

-Maraña legal

Vialidad Nacional presentó hace meses las causales por las que considera la rescisión en el marco del proceso legal en las que entiende la Justicia mendocina que interviene en el concurso de acreedores y la sindicatura a cargo.

Deiana dijo que “estamos muy avanzados, se está hablando hace tiempo, desde que asumí que lo estoy gestionando, los informes técnicos, administrativos y legales ya los hicimos. El compromiso del ministro (de Obras nacional Gabriel) Katopodis es que se iba a poner cuidado en que se pueda licitar este semestre, pero para poder relicitar se tienen que dar las condiciones lógicas de que la empresa no esté más”.

-Acreedores sanjuaninos

La empresa mendocina Green, en concurso, les debe a muchos acreedores, entre los cuales hay varios sanjuaninos, aseguró Deiana, que ahora esperan cobrar de acuerdo a lo que determine el juez.

“Les debe a proveedores sanjuaninos e incluso a trabajadores que me han venido a ver no sé qué llegó a pasar. Han venido transportistas de Pocito, empleados, fuerzas vivas de Pocito, yo les he explicado que no está en Vialidad Nacional la resolución del conflicto”, dijo. También hay deudas con profesionales sanjuaninos que realizaron tareas como mensuras.

-Cambios

Si se resuelve lo legal, se relicitará la obra, que no será la misma, ya que se está mejorando el proyecto. Como las obras abandonadas se degradan con el tiempo, se está en plena planificación del proyecto y se aprovechó para hacerle correcciones al proyecto, dijo Deiana.

Además, se prevén hacer dos licitaciones separadas en el tiempo por cada tramo, empezando por el de Tres Esquinas-Cochagual, que está más avanzado. Y luego el que sigue a Calle 8. El tramo Tres Esquinas-Cochagual se prevé hacer en unos 30 meses. El otro tramo que sigue hasta Calle 8 hay que readecuarlo también. También se prevé hacer desde Tres Esquinas hasta el límite con Mendoza.

Los costos son otro tema, ya que se calcula que la obra, producto de la inflación demandará unos $7.000 millones al menos (3.500 millones cada tramo), cuando el presupuesto inicial era de $2.000 millones.

-Expropiaciones

Dentro de los dos tramos se definieron alrededor de 500 expropiaciones, es decir, el pase al Estado de tierras privadas, de las cuales hay resultas unas 350. “Cada expropiación es un conflicto y es todo un tema, cada una requiere de una atención particular”. Se ha podido avanzar incluso en la pandemia, pero cuesta porque la misma empresa que dejó los trabajos estaba, por contrato, encargada de las mensuras. Desde “lo informal” se ha conseguido charlar con propietarios y consensuar. La sección de Tres Esquinas a Cochagual tenía unas 60 expropiaciones a resolver de las cuales sólo hay unas 15 pendientes, mientras que el tramo pocitano es más complicado, porque son más de 300 las que falta cerrar.

-La grieta

Este plan de transformación de la Ruta 40 Sur se complicó aún más con la grieta que se abrió con el terremoto del 18 de enero. Ya se iniciaron obras de arreglar esos daños, que se extienden por alrededor de un kilómetro.

Se prevé que estos trabajos se hagan ahora y quede como parte de la obra final, es decir, que no se gaste dinero y esfuerzo por duplicado. Estos arreglos están cotizados en $70 millones de pesos, comprometidos por Nación. Se espera terminarla lo antes posible, entre 30 y 60 días, como un proceso de emergencia en Vialidad Nacional para agilizarlo.

Se estudió el terreno y se determinó la tarea a hacer por geo-radar. Se decidió hacer un pedraplén ya que el material profundo es arcilla con agua, tapado por limo arenoso. Se hará con material rocoso esta especie de filtro invertido del agua a 1,20 metros de profundidad, y sobre eso se pondrá una capa estructural y una carpeta de concreto asfáltico. Además, se sellará en diferentes puntos de la fisura, que varía en tamaño en todo su largo, pero se verificó puntos con profundidad de 2,4 metros y separación de hasta 15 centímetros. También se detectaron 3 alcantarillas que se separaron, que hay que unir.

Para abril se espera tener el tránsito reestablecido.