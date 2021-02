Qué se sabe del defensor de policías, la nueva figura que crearán en San Juan

"Estamos convencidos de que hay que respaldar al personal policial en ejercicio de sus funciones cuando prima facie se demuestra que el accionar ha sido correcto, en defensa de sus intereses, de su persona, de sus bienes y en ejercicio de la función de seguridad dentro de los marcos de razonabilidad, debe ser defendido y no dejado solo. Por eso, hemos puesto a disposición la asistencia letrada para este proceso penal para que no deba costearlo por sí mismo y también se ha dispuesto que no haya ningún tipo de sanción disciplinaria administrativa hasta tanto este proceso penal se investigue por el juez penal correspondiente y no se vea perjudicado el efectivo", dijo este lunes el secretario de Seguridad de San Juan, Carlos Munisaga, sobre el policía que mató a un ladrón este fin de semana en un hecho que está bajo investigación. Estas son las medidas inmediatas pero hay otra que se viene, que es la creación del defensor del policía, una figura creada en 2019 por ley pero que hasta ahora no se instrumentó y este hecho generó que se apurara esta acción.

"Con el gobernador Uñac hemos charlado de impulsar para todos los efectivos policiales en ejercicio de funciones y para darles tranquilidad, la creación del defensor del personal policial, para que en los procesos judiciales que pueda llegar a abrirse a un efectivo policial en cumplimiento de sus funciones sea defendido por este letrado".

La meta, indicó Munisaga, es que "se evite que el efectivo policial que se encuentre con un proceso penal no se sienta solo". Respecto de las fechas, el Secretario indicó a Tiempo de San Juan que se está trabajando en la reglamentación de la ley.

Se viene un concurso

Si bien resta pulir muchos detalles de esta inédita figura, adelantó que se trata de un abogado que trabajará dentro del área Seguridad del Poder Ejecutivo, que nació dentro de las modificaciones a la ley que regula la Policía de San Juan que se sancionaron en 2019. Para designarlo se hará un concurso, confirmó.

El funcionario dijo que los uniformados, cuando estén frente a un proceso judicial debido al ejercicio de sus funciones, podrán optar por usar esta defensa si lo necesitan y requieren. Sobre cuánto durará en sus funciones y los requisitos del defensor, Munisaga dijo que "estamos trabajando en eso, debe ser alguien que se especialice y que es importante que perdure y tenga un plazo de duración que le permita ir generando ese antecedente para que cada vez sea mejor la defensa". Entre los requisitos dijo que estará abierto para hombres y mujeres y que se espera lanzar la convocatoria en el corto plazo. Además, sobre el sueldo a percibir por este nuevo funcionario dijo que se prevé que sea acorde al de otros abogados que prestan servicios en el Estado. No se animó a dar fechar pero dijo que esta instrumentación "será pronto".

Por su parte, el gobernador Sergio Uñac indicó que será clave "la incorporación de un defensor del personal policial, para investigar los casos que, con el cumplimiento estricto de la ley, tengan el acompañamiento necesario dentro de la institución para poder salvar este tipo de hechos. La idea es poder hacerlo lo más pronto posible".