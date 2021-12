Por el ELA, Esteban Bullrich renuncia a su banca como senador

Este jueves el senador Esteban Bullrich presentará su renuncia al Senado, donde debía cumplir su mandato hasta el 10 de diciembre de 2023. Cuando empezaba el año, el senador había hecho público que padece Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y esta enfermedad ya avanzó hasta el deterioro de la motricidad y habla, motivándolo a dejar su banca.

Por medio de un mensaje que circuló entre senadores, Bullrich contó su decisión: "La realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador", y agregó que lo hacía "para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y de la todos los que la sufren".

No descartó volver a la política activa, "pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen". E incluso dijo que "todos los que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de estrés". Agregó: "no veo que el Senado los dos próximos años vaya a darme ese ambiente".

Bullrich había ingresado en la Cámara Alta por Cambiemos en las elecciones de 2017, cuando era ministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri.

En los últimos días se mostró activo, presentándose en un partido del Abierto de Polo de Palermo con una remera que decía "No estoy borracho, tengo ELA" y el lunes presentó un libro en el que propone la división administrativa y política de la provincia de Buenos Aires en cinco partes.

Tras la renuncia de Bullrich, su mandato lo completará el suplente de la lista de 2017, José Torello, que fue jefe de asesores de Mauricio Macri.

(Fuente: Página12)