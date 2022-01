Un sector de los autoconvocados de San Juan pegó el salto y recaló en el Pro

Empezaron como sanjuaninos autoconvocados durante el 2020 cuando, en la parte más crítica de la pandemia, salieron a protestar contra el aislamiento obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández. Continuaron antes de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y generales de este 2021, cuando una parte formalizó su intención de jugar en política y conformó un partido bautizado Unión y Libertad. Más tarde, se unió a Juntos por el Cambio para enfrentar al uñaquismo. Y ahora dio el salto que se esperaba: cerró con Propuesta Republicana (Pro) a nivel local.

Los actualmente ex autoconvocados ya habían hecho varios guiños al partido amarillo. La psicóloga María Belén Varela -presidente de la formación que no funcionará más como partido, sino como asociación civil- se reunió varias veces con la titular del Pro a nivel nacional, Patricia Bullrich, en la antesala a los comicios del 14 de noviembre. La idea del espacio, desde el inicio, era ser parte de la mesa opositora. En el lanzamiento de Unión y Libertad, la novel dirigente entregó insinuaciones al respecto, que después fueron concretadas. Pero no estaban seguros de involucrarse de manera directa con el macrismo, aunque entre sus filas la mayoría es votante activa del ex presidente.

Las dudas son historia. El 17 de diciembre, en asamblea general, los afiliados de este sector "libertario", muchas veces ligado al economista y diputado nacional Javier Milei, decidieron dar el salto y recalar en el Pro, presidido por el legislador provincial Enzo Cornejo. Según dijeron, la movida era para "no fragmentar aún más la política partidaria". "No quisimos debilitar la oposición y ahora queremos fortalecerla más que nunca", indicaron. En cuanto a los afiliados que estén descontentos con la medida, señalaron que podrán darse de baja.

Para el Pro es, sin duda, una buena noticia. El macrismo local es un hervidero interno. El ex diputado nacional Eduardo Cáceres se alejó públicamente del armado electoral de este año luego de ser denunciado por violencia de género por la actual vicepresidente del partido, Gimena Martinazzo. El alfil amarillo en la provincia está procesado. En tanto, Cornejo está acusado por manejo irregular de fondos por dos afiliadas, la ex concejal María Eugenia Raverta y Patricia Ontiveros. Ninguna causa está resuelta. Tampoco la de la misma Martinazzo. La dirigente está cuestionada por la concejal del Pro en Rawson, María Verónica Benedetto, por pedirle sumas de dinero para beneficio personal y político.