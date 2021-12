Túnel de Agua Negra, desde la mirada de un funcionario chileno y uno sanjuanino

Con la nueva presidencia en Chile comienza nuevamente la discusión sobre el futuro del Túnel Agua Negra, un proyecto cuyo impulso inicial data de 1996, pero no tuvo los avances esperados los últimos años debido a que la gestión de Piñera decidió paralizarlo. Con la victoria en las últimas elecciones de Gabriel Boric, se renueva la esperanza de avanzar con la ansiada obra de ambos lados de la Cordillera de Los Andes.

David Quiroga, Cónsul Adjunto de Chile en Mendoza, durante su visita en la provincia destacó que “el tema túnel es un tema complejo y difícil, dado que existen situaciones de índole topográfica y la característica sísmica de Chile que genera ciertas complicaciones, pero es un tema que se debe ver más adelante y de acuerdo a una visión netamente técnica”. Si bien afirmó que la relación entre Argentina y Chile se funda en la integración, el futuro del Túnel dependerá de los funcionarios de Relaciones Exteriores y del nuevo presidente.

La mirada desde San Juan es positiva, aunque cautelosa. En comunicación con Estación Claridad días atrás, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino, afirmó que es probable que Boric se comprometa con los intereses que tenía el Gobierno de Bachelet en su momento. “El interés del túnel no es de San Juan nada más, sino de toda la Región de Coquimbo. Seguramente haremos algo en conjunto para mostrar a las nuevas autoridades las ventajas y lo importante que es para esta zona la construcción del túnel. Creo que no es momento para las gestiones, si hay alguna posibilidad para un encuentro previo, no estoy al tanto del mismo, pero sería conveniente que sea no solo con el nuevo presiente, sino con su equipo de Obras Públicas y de Hacienda”, dijo.

El Túnel de Agua Negra es un tema que interesa y mucho a la provincia, ha trascendido gestiones de gobierno e incluso se han conseguido los fondos para poder financiarlo, pero por el momento las gestiones deberán esperar hasta que el nuevo presidente de Chile asuma y ponga en funcionamiento su equipo de Gobierno. “Boric asume en marzo, y una vez que se constituya con su equipo, podremos volver a reunirnos, sobre mitad de año”, destacó Ortiz Andino.